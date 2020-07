Rajoy estudió presentarse a las próximas elecciones con las siglas MR12

El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, estudió presentarse a las elecciones generales de 2012 utilizando el logotipo MR12 -sus siglas y el año electoral-, emulando la fórmula ZP (Zapatero Presidente) utilizada por el partido socialista durante la campaña de 2004.

El publicista y asesor de campañas electorales Juan Campmany, que creó la 'marca' ZP, a la cual diversos medios han atribuido hasta un 3% de los votos obtenidos por el PSOE en aquellas elecciones, ha desvelado en un coloquio en Barcelona que Rajoy le consultó acerca de la conveniencia de adoptar el logotipo.

Campmany, presidente de la agencia DDB en España, le contestó que no aconsejaría "a ningún candidato ni partido" concurrir a las próximas generales con la fórmula ya ensayada en 2004. El reconocido publicista ha afirmado con ironía que la propuesta le recordaba "a un nombre de misil", y ha explicado que le recomendó al líder popular no recurrir a ninguna marca porque no creía que "le fuese a beneficiar".

Se da la circunstancia que MR-12 es un cohete sonda soviético desarrollado a principios de los años 60 y utilizado durante más de tres décadas para la investigación de la ionosfera. Campmany, que ha negado vinculación política alguna, ha trabajado para las campañas electorales los ex-presidentes de la Generalitat Jordi Pujol y Pascual Maragall, el ex-alcalde de Barcelona y ex-ministro de Industria, Joan Clos, y el anterior presidente de Andorra, Marc Forné, además de la del actual presidente de Gobierno.

El uso de lemas cortos durante las campañas políticas no es un fenómeno nuevo, y de hecho el PP catalán ha escogido 'Alicia 2010' para promocionar a su candidata a la Generalitat, Alicia Sánchez Camacho, en las próximas elecciones autonómicas del 28 de noviembre.