Rajoy: "España no tiene ningún temor a convertirse en ruta alternativa de los refugiados"

"Es un acuerdo razonable, respetuoso con la ley y con la tradición europea de defensa de los derechos humanos", ha afirmado Mariano Rajoy en una rueda de prensa, al término del Consejo Europeo que se ha celebrado durante dos días en Bruselas. Ha reconocido que el drama de los refugiados "no es un asunto fácil de gestionar" y causa "honda preocupación" en las sociedades europeas.

Rajoy ha indicado que, a petición de España, se han introducido modificaciones para que el acuerdo con Turquía sea "conforme a los derechos internacional y europeo, y que se excluya expulsión colectiva", así como una "referencia expresa" a "tramitar individualmente los expedientes solicitud de asilo para que no haya duda de que los llegados a las islas griegas nunca tendrán un tratamiento colectivo".

También a propuesta española, ha dicho, se ha incorporado una previsión específica "para que el reasentamiento de nacionales sirios desde Turquía tenga en cuenta a las personas más vulnerables según los criterios de Naciones Unidas". Todo ello, ha precisado Rajoy, "permitirá dar una respuesta operativa y eficaz a la situación de tanta gente que huye de la guerra y de la miseria, y es un acuerdo que ante todo evite los dramas que estamos viviendo cada dia por esta cuestión".

"España no tiene ningún temor a verse convertida o convertirse en ninguna suerte de ruta alternativa. España ha recibido a mucha gente a lo largo de muchos años. De hecho es el país de Europa en proporción al número de habitantes, donde hay más personas de fuera", ha respondido el presidente en funciones en rueda de prensa tras ser preguntado por si, los tras el pacto con Ankara, pudieran abrirse nuevas rutas para llegar a Italia o a España. "En España creo que hemos sabido integrar, creo que la gente se ha integrado muy bien y creo que hay mucha gente que contribuye al bienestar y al progreso de nuestro país. En otros lugares pueden tener más dificultades, tienen más problemas, pero creo que en Epsña, en general, se ha hecho razonablemente bien", ha defendido.

En este sentido, Rajoy ha asegurado que no ha pedido garantías al resto de socios comuntiarios para asegurar que los migrantes no eligen otras opciones a lo largo del Mediterráneo para llegar a la UE, a la vez que ha destacado que España resolvió sus problemas migratorios "en su momento" con "sus propias fuerzas y en solitario". Así, se ha mostrado partidario de que los problemas de la Unión se resuelvan "de manera conjunta" y "siendo solidarios". "He sido en este Consejo Europeo solidario con Grecia, y lo seguiremos siendo en el futuro con cualquiera que sea el pais afectado en esta situación", ha apostillado.

"Sinceramente, yo, que he seguido este tema con mucha atención desde hace mucho tiempo, creo que es la primera vez que se da una solución que tienen los visos de ser la solución definitiva", ha indicado. Además, ha subrayado que el acuerdo "es el sentir" de la resolución que adoptó el miércoles el Congreso de los Diputados. "Creo que esto va a evitar la pérdida de muchas vidas humanas, va a garantizar el derecho al asilo y que mucha gente viva en una situación de dignidad", ha insisitido el presidente del Ejecutivo en funciones, que no obstante ha advertido de que el principal problema es que "continúan las hostilidades en Siria", una cuesitón que supondrá "muchas dificultades" mientras no se resuelva.

De este modo, sobre las contribuciones que España puede ofrecer a Grecia en la gestión desde las islas griegas de las demanas de asilo, el presidente ha asegurado que España tiene personas cono conocimientos y experiencia puesto que "los problemas que están sufriendo algunos países de la UE" también los sufrió el país "en su momento". "Vamos a mandar a todas las personas que nos pidan. La situación de Grecia es de enorme complejidad y desde luego, por parte de España van a tener toda la solidaridad que seamos capaces", ha añadido.