Rafa Mayoral, tras la imputación de Podemos: "Es sorprendente, no hay ningún indicio delictivo"

El portavoz de Podemos, Rafa Mayoral, ve "sorprendente" que el juez haya imputado a Podemos como persona jurídica por posible malversación.

Rafa Mayoral ha asegurado en la Cadena Ser que no hay "aportación de ningún indicio delictivo". " Lo que hay es aportación de documentos que aderezan un conjunto de suposiciones que no se sostienen por ninguna parte y que rayarían el ridículo si no fuera porque hay un proceso judicial en marcha", apunta.

Considera que la imputación del partido de Pablo Iglesias, forma parte de la estrategia de la ultraderecha para afrontar la moción de censura contra el Ejecutivo de coalición.

Arremete contra José Manuel Calvente, exabogado de Podemos

Rafa Mayoral insistió en que “la personación de Vox tiene el objetivo claro” de caldear el ambiente político ante la moción de censura de Vox contra el Gobierno en otoño y dejó entrever que la actuación de algunos jueces está contribuyendo a esa campaña.

El secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos también cargo contra José Manuel Calvente, el exabogado de la formación: "Este señor había sido abogado y ha violado la obligación del secreto profesional, por lo que la credibilidad es menos uno".

El magistrado ha citado a los imputados el próximo 20 de noviembre como investigados después de que Calvente ratificara su denuncia y declarara durante varias horas a finales del pasado julio. De esa declaración, sólo se ha remitido algo más de 40 minutos a Podemos, que ha pedido la nulidad de las actuaciones.

También se ha requerido a Podemos abundante documentación, que abarca desde la contabilidad hasta tablas de sueldos de trabajadores.