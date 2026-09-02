¿Quiénes son los alcaldes socialistas que acudirán a las convocatorias en apoyo a Ceuta?

Coincidiendo con la celebración del Día de Ceuta, miles de personas de toda España se concentrarán frente a los ayuntamientos de sus municipios para mostrar el apoyo a la ciudad autónoma.

La convocatoria, que parte de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha llamado a celebrar concentraciones frente a los ayuntamientos a partir de las 20:00 horas.

Precisamente, esta convocatoria ha levantado ampollas en el PSOE. Era la propia Montse Mínguez, portavoz del partido, la que detallaba que eran "concentraciones contra Sánchez". Pese a las declaraciones de Mínguez, son varios los alcaldes socialistas que han confirmado su presencia en las concentraciones que se celebrarán en sus municipios.

¿Quiénes son los alcaldes que acudirán a las concentraciones?

El alcalde de León, José Antonio Díez, fue de los primeros en anunciar que acudiría a la concentración convocada por la sociedad civil en apoyo a Ceuta. Tal y como ha detallado Díez, irá a la manifestación "sin partidismo" y "apoyando y mostrando la solidaridad de León con Ceuta".

El socialista Gustavo Cuéllar, alcalde del municipio onubense de Moguer, también ha confirmado su adhesión a las concentraciones y se ha desmarcado de las directrices marcadas por su partido. Según ha detallado, lo hace por "una cuestión de solidaridad territorial, una cuestión de empatía". Asimismo, sostiene que la convocatoria "de un alcalde nunca puede estar direccionada por un partido".

El alcalde de Chiclana, José María Román, anunció en sus redes sociales que tiene previsto asistir a la concentración en la puerta del ayuntamiento de su municipio. Román ha detallado a Antena 3 Noticias que "hay que estar ahí porque Ceuta ha sido invadida y tienen un tema muy complejo por resolver".

Además de estos tres municipios, se prevén manifestaciones en otras ciudades gobernadas por el PSOE. Es el caso de Gandía, de Rota, de Espartinas o de Sagunto, entre otras

La carta del PSOE a los secretarios generales

Tras la convocatoria de las concentraciones, el PSOE remitió una carta a todos los secretarios generales autonómicos en la que pedían que no se participase en las manifestaciones por Ceuta que van a tener lugar en varios puntos de nuestro país.

En dicho comunicado indicaban que "el PP está utilizando a nivel partidista la FEMP para ir en contra del Gobierno de España y como elemento de movilización y confrontación política debido a la situación que se está viviendo en Ceuta".

Por este motivo, instaban a "no participar en las concentraciones", recalcando que "Ceuta, sí, pero su utilización partidista, no".