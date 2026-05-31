Illa defiende a Sánchez como "referente moral" y asegura que España es la "locomotora" del empleo en Europa

El presidente de la Generalitat de Catalunya y líder del PSC, Salvador Illa, ha reivindicado la "convicción socialista" y los valores socialistas que, asegura, implican respetar la justicia y pedir respeto para el estado de derecho y la presunción de inocencia. En este sentido, ha señalado que los socialistas no tienen "miedo" a la justicia ante las causas que afectan al PSOE y ha erigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como un "referente moral" para Europa y el mundo.

Illa ha hecho estas declaraciones este domingo en el marco de su discurso en la Festa de la Rosa en Constantí (Tarragona), tras una semana que ha definido como "intensa y compleja" por las investigaciones del caso Plus Ultra, en el que está imputado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y el caso Leire.

"Ante lo que ha pasado estos últimos días, nuestros valores, nuestra convicción socialista significa respetar la justicia. No tenemos ningún miedo a la justicia, y eso significa también pedir respeto por el Estado de derecho y la presunción de inocencia", ha dicho. Illa ha sostenido que los socialistas son gente que "va de cara" y que "no se esconden", aunque no son "ingenuos". "Nosotros, al lado del presidente Pedro Sánchez", ha zanjado.

El presidente ha puesto en valor el trabajo del Gobierno liderado por el presidente del ejecutivo, Pedro Sánchez, y ha dicho que el país, en los últimos 8 años, ha avanzado en libertades, es la "locomotora de la creación de puestos de trabajo en Europa" y Sánchez, dice, se ha convertido en un referente moral y de dignidad en el mundo.

Sánchez pide tiempo para desarrollar su proyecto

Precisamente esta misma mañana, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha reivindicado su voluntad de mantener la hoja de ruta del Ejecutivo hasta 2027 y "más allá", y ha pedido tiempo, "determinación", "acción" y autonomía política para desarrollar su proyecto frente a una "oposición marrullera" que, según ha denunciado, pretende "derribar" al Gobierno de coalición progresista "con malas artes".

Además, a través de un post en X, ha asegurado que "Ser presidente del Gobierno de España, que es el mejor país del mundo, es un honor."

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