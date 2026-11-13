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La Fiscalía denuncia a TikTok y pide retirar "con carácter urgente e inmediato" los vídeos de abuso sexual infantil

En el escrito, la Fiscalía solicita abrir el procedimiento judicial correspondiente, así como declarar el secreto de las actuaciones e investigaciones necesarias.

La Fiscal de Criminalidad Informática investigará los presuntos casos de abuso sexual infantil en Tiktok

La Fiscal de Criminalidad Informática investigará los presuntos casos de abuso sexual infantil en Tiktok EUROPAPRESS

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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La Fiscalía de Criminalidad Informática ha denunciado a la filial española de TikTok, TikTok Technologies Spain SL, ante el juzgado de guardia de Madrid. La denuncia está relacionada con la posible difusión de material de abuso sexual infantil en la plataforma y pide que estos contenidos se retiren "con carácter urgente e inmediato".

La denuncia ha sido presentada por la fiscal de Sala Coordinadora contra la Criminalidad Informática, Elvira Tejada. En el escrito, la Fiscalía solicita al juzgado que abra el procedimiento judicial correspondiente, declare el secreto de las actuaciones y realice las investigaciones necesarias para aclarar lo ocurrido y determinar quién podría ser responsable.

Además de pedir que se investiguen los hechos, la Fiscalía reclama que los vídeos de abuso denunciados dejen de estar disponibles para los usuarios de TikTok. Por ello solicita "la retirada de los contenidos de abuso denunciados" de modo "urgente e inmediato", para evitar que puedan seguir circulando en la aplicación.

El caso comenzó el pasado miércoles, 11 de noviembre, cuando la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, encargó a Elvira Tejada la investigación de "los posibles delitos denunciados por el medio Maldita.es".

Según esta entidad, en TikTok se habrían publicado, difundido y vendido materiales de abuso sexual infantil. La entidad también asegura que la plataforma habría recomendado contenidos similares y que se habrían realizado directos con menores a cambio de dinero. Los denunciantes comparecieron ante la fiscal para confirmar su denuncia y entregar el material probatorio del que disponían. Después de revisar esas pruebas, la Fiscalía decidió llevar el asunto al juzgado.

Investigación de Maldita.es

El trabajo de Maldita.es duró 35 días, entre septiembre y octubre. Durante ese tiempo, el medio localizó 1.183 contenidos explícitos de abuso sexual infantil en TikTok. Según la investigación, estos vídeos habían sido publicados desde más de 200 perfiles y habían acumulado cerca de 48 millones de visualizaciones.

Tras conocerse la investigación, el Ministerio de Juventud e Infancia, dirigido por Sira Rego, envió un escrito a la Fiscalía General del Estado, donde pidió que se estudiaran los hechos y que se protegiera a los menores afectados. El Ministerio llegó a plantear la posibilidad de suspender TikTok en España.

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