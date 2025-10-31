Leonor cumple 20 años con más presencia institucional y en la recta final de su formación militar

La princesa Leonor celebra hoy sus 20 años con un perfil institucional en claro ascenso. Desde la jura de la Constitución en su 18º cumpleaños, su agenda ha crecido y sus intervenciones han ganado peso. En los Premios Princesa de Asturias, su padre, el Rey Felipe VI, ya deslizó que le corresponde ir cediéndole espacio, un gesto que se traduce en más presencia y responsabilidades para la heredera.

Formación militar: Zaragoza, Marín y San Javier

Leonor afronta los últimos meses de su formación militar en la Academia General del Aire de San Javier, donde, tras 50 horas de simulador, volará el Pilatus C-21, el nuevo turbohélice de entrenamiento que sustituye a los C-101.

Es la tercera etapa de un itinerario que comenzó en la Academia General Militar de Zaragoza (ingresó el 17 de agosto de 2023) y prosiguió en la Escuela Naval de Marín. Entre enero y junio de 2025 se embarcó en el Juan Sebastián de Elcano, con escalas en Canarias y América, en Panamá coincidió con la Reina Letizia, antes de regresar para continuar su instrucción en España.

Con la fase aérea en marcha, la heredera culminará su carrera militar en cuestión de meses y, después, iniciará la universidad. Aún no se conoce qué grado cursará ni en qué facultad, pero la Casa del Rey ya trabaja con el calendario académico de 2026, en paralelo a su progresiva incorporación a actos oficiales.

Seis años de evolución pública

La trayectoria de Leonor puede seguirse cada otoño en Oviedo. Han pasado seis años desde que, el 18 de octubre de 2019, abrió su primer discurso en los Premios asegurando que era “un día muy importante” que había esperado “con mucha ilusión”, y reivindicó el vínculo con su tierra materna: “La tierra de mi madre, la reina. Yo llevo sangre asturiana”.

Un año antes, coincidiendo con su 13 cumpleaños, protagonizó su primera intervención pública leyendo el artículo 1 de la Constitución en el 40º aniversario de la Carta Magna, un gesto simbólico que conectó tradición y relevo.

La jura que marcó un antes y un después

El 31 de octubre de 2023, la Princesa de Asturias juró la Constitución en el Congreso y abrió un nuevo capítulo para la Corona. Lo hizo con la fórmula exacta: “Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey”. Desde entonces, Leonor se ha dejado ver en el Desfile del 12 de Octubre, en la recepción del Palacio Real y en actos castrenses, consolidando una imagen de disciplina, continuidad y servicio.

Su educación comenzó en el Colegio Santa María de los Rosales, el mismo centro de su padre, y continuó en el UWC Atlantic College de Gales, donde se graduó en Bachillerato el 20 de mayo de 2023. La foto de su primer día de clase en 2008, con el uniforme y una mochila rosa, marcó el inicio de un relato público que hoy entra en una nueva fase.

