Mazón no atendió dos llamadas de Pradas la tarde de la DANA para informarle sobre el aviso Es-Alert

La jueza que investiga la causa de la DANA se centra en conocer con exactitud los movimientos de CarlosMazón el día de la catástrofe que dejó más de 200 muertos. Ha pedido a la periodista Maribel Vilaplana el ticket de entrada y salida del parking donde aparcósu coche durante la comida en El Ventorro, así como cualquier justificante con el número de matrícula de su coche. Busca cualquier prueba que pueda documentar "el tiempo que permanecieron juntos durante la DANA", dice el auto, "especialmente el final" de esa tarde.

Otro dato clave y de relevante importancia es averiguar si durante la comida con Mazón tuvo conocimiento de las conversaciones que mantenía con su entonces consejera Salomé Pradas, ya que al menos cuatro de las seis llamadas entre ellos fueron desde el restaurante. Según Pradas, la primera vez que habló con el presidente de la Generalitat fue a las 17:37 horas, cuando éste llamó y conversaron dos minutos. Tras ello, volvió a hacerlo en varias ocasiones hasta las 18:30. A partir de ahí, constan dos llamadas, a las 19:10 y a las 19:36 horas de Pradas a Mazón, que este no responde. Es a las 19:43 horas cuando el president le devuelve la llamada y hablan 48 segundos.

Maribel Vilaplana, citada a declarar

El próximo lunes 3 de noviembre a las 9:30 horas, la periodista Maribel Vilaplana está citada a declarar en la causa penal por la gestión de la DANA. La jueza adoptó esta decisión al considerar que su testimonio podría "ofrecer detalles o matices que pudieran resultar de interés para la investigación" y concretamente sobre "el proceso seguido la tarde del 29 de octubre en la toma de decisiones, el cual es objeto de la investigación penal en curso".

En la misma diligencia, se cita para el 12 de enero a un operador de comunicaciones y emergencias, para el 16 de enero a un operador del 112, para el 20 de enero a otro operador de comunicaciones y para el 22 de enero a un operador de bomberos forestales.

La jueza acuerda unir a la causa de la DANA el listado de llamadas de Mazón del 29O

Recientemente se ha conocido que la jueza ha acordado unir al procedimiento el listado de llamadas del president de la Generalitat del 29 de octubre de 2024, que fue aportado a la comisión de investigación de Les Corts Valencianes.

Este mismo viernes, la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha dejado en manos de Mazón su posible decisión de dimitir, tras los abucheos que recibió el miércoles en el funeral de Estado por el aniversario de la catástrofe. "La decisión de dimitir de un cargo público que te han votado los ciudadanos es personal y por lo tanto es el señor Mazón el que debe decidir su futuro político", ha apuntado en una rueda de prensa en el Congreso.