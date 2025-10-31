Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

DANA

Mazón no atendió dos llamadas de Pradas la tarde de la DANA para informarle sobre el aviso Es-Alert

En el registro constan dos llamadas, a las 19:10 y a las 19:36 horas de Pradas a Mazón, que este no responde. Es a las 19:43 horas cuando el president le devuelve la llamada y hablan 48 segundos.

Carlos Mazón

Mazón no atendió dos llamadas de Pradas la tarde de la DANA | EUROPAPRESS

Publicidad

Ángela Clemente
Publicado:

La jueza que investiga la causa de la DANA se centra en conocer con exactitud los movimientos de CarlosMazón el día de la catástrofe que dejó más de 200 muertos. Ha pedido a la periodista Maribel Vilaplana el ticket de entrada y salida del parking donde aparcósu coche durante la comida en El Ventorro, así como cualquier justificante con el número de matrícula de su coche. Busca cualquier prueba que pueda documentar "el tiempo que permanecieron juntos durante la DANA", dice el auto, "especialmente el final" de esa tarde.

Otro dato clave y de relevante importancia es averiguar si durante la comida con Mazón tuvo conocimiento de las conversaciones que mantenía con su entonces consejera Salomé Pradas, ya que al menos cuatro de las seis llamadas entre ellos fueron desde el restaurante. Según Pradas, la primera vez que habló con el presidente de la Generalitat fue a las 17:37 horas, cuando éste llamó y conversaron dos minutos. Tras ello, volvió a hacerlo en varias ocasiones hasta las 18:30. A partir de ahí, constan dos llamadas, a las 19:10 y a las 19:36 horas de Pradas a Mazón, que este no responde. Es a las 19:43 horas cuando el president le devuelve la llamada y hablan 48 segundos.

Maribel Vilaplana, citada a declarar

El próximo lunes 3 de noviembre a las 9:30 horas, la periodista Maribel Vilaplana está citada a declarar en la causa penal por la gestión de la DANA. La jueza adoptó esta decisión al considerar que su testimonio podría "ofrecer detalles o matices que pudieran resultar de interés para la investigación" y concretamente sobre "el proceso seguido la tarde del 29 de octubre en la toma de decisiones, el cual es objeto de la investigación penal en curso".

En la misma diligencia, se cita para el 12 de enero a un operador de comunicaciones y emergencias, para el 16 de enero a un operador del 112, para el 20 de enero a otro operador de comunicaciones y para el 22 de enero a un operador de bomberos forestales.

La jueza acuerda unir a la causa de la DANA el listado de llamadas de Mazón del 29O

Recientemente se ha conocido que la jueza ha acordado unir al procedimiento el listado de llamadas del president de la Generalitat del 29 de octubre de 2024, que fue aportado a la comisión de investigación de Les Corts Valencianes.

Este mismo viernes, la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha dejado en manos de Mazón su posible decisión de dimitir, tras los abucheos que recibió el miércoles en el funeral de Estado por el aniversario de la catástrofe. "La decisión de dimitir de un cargo público que te han votado los ciudadanos es personal y por lo tanto es el señor Mazón el que debe decidir su futuro político", ha apuntado en una rueda de prensa en el Congreso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Ábalos, tras la declaración de Sánchez en el Senado por el 'caso Koldo': "Sería más justo llamarlo 'aquelarre'"

El exministro José Luis Ábalos comparece

Publicidad

España

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, preside la inauguración de la exposición 'La mitad del mundo. La mujer en el México indígena', a 31 de octubre de 2025, en Madrid (España). La exposición ha sido organizada por la AECID junto al Instituto Nacional de Antropología e Historia de México (INAH).

Albares reconoce "injusticias" por parte de España en la historia con México y Sheinbaum lo celebra

Salomé Pradas junto a técnicos el día de la dana

Un vídeo muestra a Pradas el día de la DANA compartiendo con varios técnicos preocupación por el barranco del Poyo

Mazón

La jueza incorpora a la causa de la DANA el listado de llamadas de Mazón del 29-O

Carlos Mazón
DANA

Mazón no atendió dos llamadas de Pradas la tarde de la DANA para informarle sobre el aviso Es-Alert

Princesa Leonor y Felipe VI
Leonor

Leonor cumple 20 años con más presencia institucional y en la recta final de su formación militar

Imagen de archivo de Juan Carlos I.
Casa Real

El rey emérito no asistirá a los actos oficiales del 50 aniversario de la monarquía en España

Felipe VI presidirá los actos centrales del 21 de noviembre en el Congreso y el Palacio Real por los 50 años de la monarquía en España.

Begoña Gómez, junto a Cristina Alvarez, en la tribuna de público en el Congreso de los Diputados
Begoña Gómez

La Audiencia de Madrid avala reclamar el registro de llamadas de la asesora de Begoña Gómez

En el registro no incluyen a Air Europa. La Audiencia de Madrid contesta que los registros solicitados por el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid deberán "limitarse" al objeto de la investigación, "con exclusión de lo relativo a Globalia, Air Europa y África Center, por las razones que ya hemos expuesto en otras muchas resoluciones".

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón durante la DANA

La jueza pide a la periodista que comió con Mazón el día de la DANA el tique del aparcamiento para conocer la hora exacta del encuentro

Koldo García y José Luis Ábalos, en una imagen de archivo

El Supremo pide a la Audiencia Nacional investigar los pagos en metálico del PSOE a Ábalos y Koldo

Sánchez y Alejo Miranda

El PP estudiará si Sánchez incurrió en falso testimonio mientras el PSOE dice que salió "reforzado y airoso"

Publicidad