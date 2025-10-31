Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La jueza pide a la periodista que comió con Mazón el día de la DANA el tique del aparcamiento para conocer la hora exacta del encuentro

La magistrada que investiga la gestión de la DANA en Valencia reclama a Maribel Vilaplana que aporte pruebas documentales de cuánto tiempo estuvo con el president el día de la tragedia.

Maribel Vilaplana, la periodista que comi&oacute; con Maz&oacute;n durante la DANA

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón durante la DANAEuropa Press

Paula Hidalgo
Publicado:

La jueza que instruye la causa de la DANA ha requerido a la periodista Maribel Vilaplana, que comió con el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el 29 de octubre de 2024, que aporte en su declaración del próximo lunes el tique del aparcamiento donde dejó su coche antes de la comida en el restaurante El Ventorro, así como "cualquier otro elemento documental" que permita acreditar el tiempo que permaneció con él durante aquella tarde.

Según un auto notificado este viernes a las partes, la magistrada accede a la petición de una de las acusaciones particulares y pide a Vilaplana toda la documentación posible que ayude a determinar la hora exacta de la salida del restaurante. En cambio, rechaza volver a citar a declarar a la exconsellera Salomé Pradas, también investigada en la causa.

Un detalle desconocido hasta ahora

Hasta hace unos días, no se conocía que, tras salir del restaurante entre las 18:30 y las 18:45 horas, Mazón acompañó a Vilaplana hasta el aparcamiento donde tenía su coche, antes de regresar al Palau de la Generalitat. Según indican fuentes del entorno del presidente, ese gesto solo retrasó su trayecto "unos dos minutos", ya que el aparcamiento se encuentra a 180 metros del local, aunque en dirección contraria a la sede del Gobierno valenciano. La hora exacta del ticket del parking podría resultar clave para esclarecer el momento de la salida de El Ventorro, un aspecto sobre el que se especulan distintas versiones.

Diferentes versiones

En un primer momento, Vilaplana declaró que habían salido del restaurante a partir de las 17:30, una franja que coincide con la primera llamada entre Mazón y Pradas, que se produjo a las 17:37 horas. Sin embargo, más tarde, la periodista corrigió su versión en una carta pública, en la que precisó que la salida se produjo entre las 18:30 y las 18:45 horas, aunque no mencionó entonces que el presidente la había acompañado hasta el aparcamiento. La nueva diligencia judicial busca, precisamente, contrastar los tiempos y verificar los movimientos del jefe del Consell durante las horas críticas de la catástrofe que causó 237 víctimas.

