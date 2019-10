El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha asegurado que no necesita un intermediario para hablar con el presidente Quim Torra, ha negado relación del independentismo con la violencia, y ha considerado que las informaciones sobre la investigación a los CDR detenidos son "un delirio, una fantasía pura y dura". Se refiere a la parte de la investigación en la que se habla de que los detenidos trabajaron para establecer un sistema seguro de comunicación entre Piugdemont y Torra. En declaraciones a la emisora pública Catalunya Ràdio, preguntado por la respuesta a la sentencia del 1-O del Tribunal Supremo, ha afirmado que la amnistía es un "ingrediente indispensable" porque, a su juicio, los líderes independentistas no son culpables de nada y no hay nada a criminalizar, y ha afirmado que todas las vías democráticas son útiles. También ha dicho que está preparado ante una eventual reactivación de una euroorden contra él, y que, "si al final de ese recorrido jurídico hay una extradición inevitable", la afrontará, como hubiera aceptado si así lo hubiera dictado el tribunal alemán que la desestimó.

Puigdemont ha llamado al soberanismo a la movilización en las elecciones del 10 de noviembre, una cita que ha pedido ver como una oportunidad para "refrendar" el mandato del 1-O y como una forma más de responder a las sentencias del caso del 'procés'.