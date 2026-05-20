El enfado de Ábalos con el PSOE por proteger a Zapatero en el 'caso Plus Ultra': "Vaya doble vara de medir"

La noticia sobre la imputación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha llegado a todos los lugares, incluido a la cárcel. En la prisión de Soto del Real, en Madrid, también se han enterado de las reacciones del PSOE. El exministro José Luis Ábalos se siente molesto tras enterarse que desde la cúpula socialista protegen a Zapatero, mientras que a él lo dejaron solo. "Vaya doble vara de medir", le comentaba a su hijo Víctor por teléfono, según 'OKDiario'.

Ábalos asegura que las personas que hay "después de Sánchez, no tienen vida política", subrayando que lo ocurrido con Zapatero "es un golpe muy duro para el PSOE". Él también aparece en el auto junto con el nombre del expresidente, ya que Plus Ultra quería el rescate y lo intentó por dos vías distintas: la de Zapatero y la de Ábalos y Koldo.

No obstante, Jésica, ex pareja del exministro, también aparece en el documento judicial, donde reflejan que presuntamente recibió un pago de 2.000 euros, aunque se desconoce cual es el concepto.

"Tocamos a Ábalos"

Entre las conversaciones expuestas por el juez aparece una donde la red concertó una reunión en el Ministerio de Transportes en julio de 2020, entonces encabezada por el exsecretario de Organización del PSOE, donde asistieron "altos cargos del ministerio y directivos de Plus Ultra". Allí fueron recibidos por "altas recomendaciones", de hecho, Rodolfo Reyes, exconsejero de la aerolínea escribió un mensaje: "Nuestro pana Zapatero detrás".

Una vez declarado el estado de alarma, Reyes dijo a una persona llamada por el juez como "Palomero" que le dijera "dónde tocar puertas" a "nivel político" para sus fines, a lo que este respondió: "Tocamos a Ábalos".

Tras varias reunieres con directivos, Palomero volvió a escribir al exconsejero de Plus Ultra contándole que iba "a reunirse con su contacto, al que denomina el amigo", refiriéndose a Koldo García, "para exponerle detalladamente su situación".

Ábalos reconoció presiones de Zapatero

Tanto el exasesor como el exministro habrías llegado a chocar con el expresidente por la gestión del rescate. Es más, el empresario Víctor de Aldama en el juicio por el 'caso mascarillas' manifestó: "Koldo me decía, a su manera, que le den por culo a Zapatero". Aunque en diciembre de 2025, Ábalos reconoció en una entrevista para 'OKDiario' que "Zapatero me presionó para facilitar el rescate de Plus Ultra".

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