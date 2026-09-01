Elma Saiz, sobre las palabras de Pedro Sánchez hacia el rey Felipe VI y su visita a Ceuta: "No fue ningún reproche"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha rechazado este martes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya reprochado al rey no haber acudido antes a Ceuta, ha señalado que las relaciones del Ejecutivo con la Zarzuela "son buenas" y también ha desmentido que le haya prohibido viajar a la ciudad autónoma.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se ha referido a las buenas relaciones con la Zarzuela y a los habituales encuentros entre el monarca y el presidente del Gobierno, como el que sucedió ayer y cuyo contenido no ha sido revelado argumentando que desconoce lo que ambos comentaron. "Hay argumentos y razones para que la visita a Ceuta y Melilla del Rey se produzca", sostiene la ministra.

La ministra ha explicado que en su entrevista radiofónica del lunes lo que hizo Sánchez fue definir la "realidad" de que hace 20 años que un jefe de Estado no visita la ciudad autónoma, sin hacerle "ningún reproche", limitándose a recordar que fue en 2007 cuando estuvo allí el entonces rey Juan Carlos y que desde entonces no ha habido más y que en este tiempo también ha gobernado el PP.

No obstante, Saiz ha subrayado que "lo importante" es que ese viaje a Ceuta va a ocurrir y niega rotundamente que el Gobierno lo haya vetado y reitera que ya considera que "ha llegado el momento de que se produzca", aunque sin revelar cuándo sucederá exactamente.

Se trata de una visita "que todavía no está organizada" y cuyos detalles, como la fecha, se darán a conocer "como siempre cuando se conozcan todos y cada uno de esos detalles", añade Saiz.

La portavoz ha vinculado la reunión de ayer entre el presidente y el rey en los despachos que ambos mantienen de forma habitual "con total normalidad" y ha recalcado que estaba prevista antes del verano.

Sánchez afirmó que el rey no ha visitado Ceuta ni Melilla en 20 años

Pedro Sánchez afirmó en una entrevista en la Cadena SER que "hay gente a la que se le ha hecho muy larga mi Presidencia y sólo llevo gobernando ocho años" mientras que el Rey "lleva 20 años" y en este tiempo no ha visitado ni Ceuta ni Melilla.

A pesar de las palabras de Sánchez sobre el rey, Felipe VI sólo lleva en el cargo unos 12 años.

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