Vivas llama a los españoles a secundar las concentraciones por el Día de Ceuta: "Está en juego la causa de toda España"

Este martes, el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha hecho un llamamiento a todos los españoles para que participen en las concentraciones convocadas para el Día de Ceuta en distintos municipios como muestra de apoyo a la ciudad autónoma. Considera que la situación que se desprende de la crisis migratoria afecta al conjunto de España, tal y como ha señalado en una carta difundida en redes sociales.

Ceuta ha vivido, en palabras de su presidente, "su mes más duro" durante este agosto, motivo por el que denuncia que la ciudad ha sufrido un "atropello sin precedentes" contra su territorio y su soberanía. "Lo que está en juego es la causa de Ceuta y la causa de toda España porque nuestra integridad territorial no es separable", ha afirmado.

El presidente ceutí ha insistido en que "cuando se agrede de esa forma a una parte de España se violenta a toda España y Ceuta tiene en España una historia común de siglos y quienes promovieron, organizaron o consintieron el asalto a nuestra frontera deben tener muy claro que nunca abandonaremos".

Concentraciones por el Día de Ceuta

De esta manera, Juan Jesús Vivas ha animado a todos los ciudadanos a secundar la concentración convocada este miércoles en toda España por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), "que no está marcada por el color político ni por las ideologías". Vivas considera que "se trata de expresar la unidad en apoyo a una ciudad que ha sufrido un ataque y necesita el apoyo de todos los españoles, aunque en este mes largo de angustia y de incertidumbre nunca hemos dejado de sentiros a nuestro lado", en alusión a la actitud del pueblo ceutí.

El presidente ceutí ha agradecido el "cariño" de los ceutíes, además de las "innumerables muestras de afecto que estamos recibiendo de toda España que constituyen para nosotros un motivo de aliento y esperanza que nos hacen sentir que no estamos solos y nos dan fuerzas para seguir adelante". Vivas concluye tajante con que Ceuta "se mantiene en pie y no está dispuesta a rendirse porque Ceuta no se vende, Ceuta se defiende. Ceuta es España y lo va a seguir siendo, unidos somos mucho más".

El PSOE llama a no participar

Por su parte, el PSOE ha enviado una circular interna a sus estructuras territoriales y a sus representantes municipales en la que pide que el partido no participe en las concentraciones convocadas por el día de la ciudad autónoma. El partido sostiene que la convocatoria de la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en manos del PP, se habría realizado "de forma unilateral" y "sin acuerdo" con el resto de grupos políticos que integran la federación.

Los socialistas acusan al PP de utilizar "a nivel partidista" tanto la FEMP como las federaciones territoriales de municipios para cargar contra el Gobierno de España y convertir la crisis humanitaria de Ceuta en un elemento de "movilización y confrontación política". Es por lo que el PSOE comunica expresamente su decisión de "no participar" en las concentraciones.