Nicolás Redondo carga duramente contra Sánchez y su gestión de la crisis: "Nunca he visto a una persona tan alejada de la realidad, vive en otro mundo"

Un mes ha pasado desde que Ceuta comenzó a estar en el foco mediático. Desde entonces, las declaraciones de los distintos ministros y ministras del Gobierno se han sucedido. Pese a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudió a la ciudad autónoma al día siguiente del inicio de la crisis, desde entonces ha tardado en reaparecer públicamente para abordar la situación. Este lunes, concedió por primera vez una entrevista para pronunciarse sobre lo que está ocurriendo en Ceuta.

Nicolás Redondo, exsecretario general del PSOE de Euskadi, ofrece su visión sobre la gestión del Gobierno central ante la crisis de Ceuta y pone el foco especialmente en las palabras pronunciadas por Sánchez hace menos de 24 horas.

No le sorprendió no ver rectificaciones por parte del presidente del Gobierno

"Yo nunca he visto a una persona tan alejada de la realidad, vive en otro mundo", comenta a grandes rasgos. "Es un ejemplo de mala política", continúa con dureza. El exdirigente socialista considera que en la intervención de Sánchez hubo descalificativos y "malas palabras", y que incluso sus gestos "eran de una persona desbordada, sin fondo político". Redondo sostiene además que, por desgracia, el presidente tampoco tiene el fondo moral que, a su juicio, es "lo que siempre queda".

"Me recuerda a los líderes autoritarios que siempre tienen que tener una conspiración para vivir"

Desde su punto de vista, y desde la perspectiva de "una persona mayor", considera que "estos meses han sido los más desgraciados de la reciente historia democrática española y el responsable máximo ha sido el presidente del Gobierno". Asimismo, asegura que no esperaba ninguna rectificación por parte de Sánchez tras las actuaciones de los ministros.

"Pedro Sánchez ha utilizado la misma estrategia que cualquier dirigente que se siente arrinconado y sin fuerza". En este contexto, recuerda las palabras del presidente del Gobierno sobre el origen de la crisis migratoria, en las que se excluía a Marruecos de cualquier responsabilidad. El exlíder socialista asegura que aquella intervención le recordó "a los líderes autoritarios que siempre tienen que tener una conspiración para vivir". "Cuando no hay autoridad moral se va a la conspiración", añade.

Considera que el rey fue el "burladero" de Sánchez

El exdirigente socialista tampoco considera que Sánchez sea una "persona valiente": "No es aquel que se enfrenta a sus propias responsabilidades". En cambio, sí lo define como una "persona chula y tirada para delante". En este sentido, considera que el presidente siempre ha tenido "un burladero para su responsabilidad, su negligencia, las inexplicables vacaciones de un mes en medio de la situación de Ceuta, etc.". En su opinión, ayer ese "burladero" fue el rey.

"Sánchez no es valiente, es una persona chula"

Redondo cree que tanto Sánchez como el ministro Óscar Puente "están manoseando en exceso la figura del jefe del Estado". Sin embargo, considera que el presidente del Gobierno está haciendo con el rey lo mismo que, a su juicio, ha hecho con "todo el que se deje". Tras estas palabras, sostiene que Felipe VI es difícil que se deje.

A su juicio, Sánchez pretendía convertir lo que fue "una quiebra de nuestro territorio nacional en una anécdota local".

Sobre el desenlace de la crisis migratoria, Redondo sostiene que la situación va a acabar "mal". Lo justifica asegurando que el Gobierno no tiene soluciones y que tampoco ha realizado un diagnóstico razonable de lo ocurrido. Añade que el Ejecutivo está actuando de forma "tosca" al contemplar únicamente dos opciones, sin matices: "la posición genuflexa ante el adversario y viceversa". "Ellos no entienden que puedes buscar la buena vecindad y hacer que Marruecos te respete", concluye.

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