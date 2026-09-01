Rusia exige a España pruebas de su supuesta implicación en la crisis de Ceuta denunciada por Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señaló este lunes a Rusia, Israel y una "internacional ultraderechista" al referirse a la difusión de bulos y desinformación relacionada con la crisis migratoria de Ceuta. Según Sánchez, estas acciones buscan desestabilizar las políticas "valientes" de España respecto al genocidio en Gaza y a la invasión de Putin en Ucrania. En este contexto, y tras la respuesta de Israel, Rusia se ha pronunciado al respecto.

El Ministerio de Exteriores de Rusia ha pedido este martes a España pruebas sobre su supuesta implicación en una campaña de desinformación que habría provocado la crisis migratoria en la ciudad autónoma de Ceuta.

"Sin materiales con cifras, fechas y nombres, no hay nada de qué hablar"

"Cuando hay acusaciones debe haber hechos concretos que después requieren verificación. Y solo después de esto se puede hablar sobre una acusación que, de alguna forma, pueda ser tomada en serio", ha señalado María Zajárova, portavoz de Exteriores, en una rueda de prensa, según informa la agencia Interfax. Zajárova ha añadido que "sin hechos, sin materiales respaldados con cifras, fechas y nombres, simplemente no hay nada de qué hablar".

"En esta situación podría haberse encontrado cualquier otro país, ya que no hay ninguna información que lo confirme. Así que, como siempre decimos, primero debe haber al menos, no necesariamente pruebas, pero sí algunas informaciones que respalden los temores o preocupaciones de la parte española. Después ya comentaremos todo esto en concreto", ha subrayado.

En caso contrario, ha añadido, todo esto "estaría vinculado con la agenda de unas actividades tituladas 'Diálogos sobre bulos 4.0'". También ha recordado que existen otros canales para presentar quejas a Moscú sobre casos de ciberataques, además de la Embajada rusa en Madrid o la propia ONU. Sin embargo, ha recalcado que España no optó por esta vía. "Madrid no hizo nada de esto y enseguida corrió a los micrófonos para hacer declaraciones sin materiales que las apoyen", ha señalado, según RIA Nóvosti.

Rusia calificó la entrada masiva como "un colapso de la política migratoria de la UE"

A finales de julio, el viceministro de Exteriores ruso, Alexander Gruskó, se refirió a la masiva e irregular entrada de migrantes en Ceuta: "se trata de una catástrofe humanitaria que nos afecta a todos, pero, al mismo tiempo, no podemos negar que supone un colapso de la política migratoria que la Unión Europea ha seguido durante muchos años".

El diplomático aseguró que las autoridades rusas "confían en que el Gobierno español encontrará la manera de resolver el problema", al tiempo que añadió que "España podría haber invertido su dinero no en Ucrania, sino en abordar su propia seguridad".