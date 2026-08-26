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Caso Leire Díez

La Interpol detiene en Abu Dabi al empresario vasco Alejandro Hamlyn, vinculado a Leire Díez

Hamlyn está considerado una pieza clave en una presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectasen a los socialistas y al Gobierno.

Fachada de la Audiencia Nacional

Fachada de la Audiencia Nacional Europa Press

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Huido desde mayo de 2025, la Interpol ha detenido en Abu Dabi al empresario vasco Alejandro Hamlyn. La Audiencia Nacional sentenció culpable a su compañía, Hafesa, por fraude de hidrocarburos. Como él no se presentó en el juicio, la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional inició una petición de extradición que estaba pendiente de que se llevase a cabo la detención. Ahora están iniciados ya los trámites para su extradición.

Además, también fue condenada Hafesa Energía a multa y a penas de prisión a 14 personas por un fraude fiscal en concepto de IVA de hidrocarburos de 154 millones de euros entre 2016 y 2019.

Pero ¿quién es? ¿por qué este nombre nos resulta conocido? Alejandro Hamlyn ganó notoriedad a partir de unos de los audios desvelados del caso Leire Díez. En dicha reunión, una videoconferencia de más de 50 minutos, la llamada fontanera del PSOE hablaba de recabar pruebas contra la UCO y el fiscal José Grinda. Hamlyn se comprometía a facilitar información incómoda al respecto. Los audios de esta reunión fueron el origen de la primera causa del 'caso Leire Díez' en los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid). Esta causa fue remitida recientemente al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

En esos audios, la exmilitante del PSOE, habló de favores judiciales a cambio de su colaboración. Sin embargo, ambos negaron con posterioridad esos dos extremos.

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