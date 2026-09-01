El PSOE y Más Madrid se personan como acusación popular en la investigación de la compra del ático de Chamberí

Las formaciones políticas de Más Madrid y PSOE han solicitado personarse como acusación popular en la investigación abierta por un juzgado de Madrid sobre la adquisición por parte de la Comunidad de Madrid de un ático ubicado en el distrito de Chamberí de la capital tras una denuncia presentada por Iustitia Europa y la Fiscalía de Madrid.

Según un escrito de Más Madrid presentado ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, Plaza número 8, al que ha accedido Europa Press, la formación pide participar en el procedimiento para ejercer la acusación popular y formar parte de la investigación de los hechos.

En el documento, indica que, de ser verídicos los hechos denunciados, la operación podría haber supuesto un comportamiento "delictivo e inadmisible" por parte de la Administración y cuestiona el procedimiento ejercido para la compra del inmueble.

El partido se centra en una operación llevada a cabo por Planifica Madrid, Proyectos y Obras, M.P., S.A., y cree que deben investigarse tanto los actos previos como los posteriores que hicieron posible la operación.

Más Madrid cuestiona el procedimiento de compra

Más Madrid considera que existen "indicios" de que la operación se habría realizado sin ajustarse al procedimiento legalmente establecido, además de calificar de "opaca" la forma en la que se desarrollaron.

Además, el escrito cuestiona que exista una acreditación del interés público que justificase la adquisición del inmueble, mientras señala que la compra se habría realizado "por orden de un órgano político".

La formación también indica que podrían existir indicios de varios delitos, entre ellos prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos en su modalidad de administración desleal, fraude a la Administración y administración desleal del patrimonio público.

De hecho, el escrito cita los artículos 404, 432 y 436 del Código Penal, además de referirse a la posible administración desleal del patrimonio público.

La personación de Más Madrid tiene lugar dentro del marco de las diligencias previas 2317/2026, con las que el juzgado investiga la operación. El partido fundamenta su actuación como acusación popular en el artículo 125 de la Constitución, el artículo 19.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y los artículos 101 y 270 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Más Madrid solicita así el acceso al procedimiento y capacidad para intervenir en una causa en la que, sostienen, deben esclarecerse las circunstancias que envolvieron la adquisición del inmueble y determinar si la actuación administrativa se ajustó a la legalidad.

Escrito del PSOE

El PSOE cuestiona en el escrito, al que tuvo acceso Europa Press, cómo se llevó a cabo la operación y para qué se compró el inmueble. Según el partido, Planifica Madrid adquirió el ático el 14 de abril de 2026 por unos 6,3 millones de euros, una operación que, según el documento, "no aparece en el presupuesto de la empresa ni en su portal de transparencia".

El partido cree que se pudieron evitar controles propios de una adquisición directa por la Administración, como algunos informes, publicidad, concurrencia, fiscalización y comunicación a la Asamblea.

También cuestonan la justificación oficial de que el ático fuera a utilizarse como oficina temporal de Presidencia durante las obras de la Real Casa de Correos, ya que sostiene que la normativa urbanística solo permite en ese inmueble el uso residencial, al encontrarse en una planta novena.

Además, el PSOE plantea como hipótesis que el inmueble pudiera haber tenido un destino residencial vinculado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aunque reconoce que esta parte necesita investigación y la presenta como un indicio no concluyente.

El partido relaciona esta posibilidad con la venta de la vivienda privada de la presidenta y otro inmueble de su pareja, además de la coincidencia temporal entre esas operaciones y la compra del ático público.