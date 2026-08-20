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Caso Leire

Leire Díez se opone a la decisión de la Audiencia Nacional de asumir toda la investigación sobre ella

El juez Santiago Pedraz había decidido unificar en una sola causa la investigación de la Audiencia Nacional y la que hasta ahora instruía un juzgado de Madrid

Imagen de Leire Díez, exmilitante socialista

Leire Díez se opone a la decisión de la Audiencia Nacional de asumir toda la investigación sobre ella | EFE

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Jaime Álvarez
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Leire Díez se ha opuesto a la decisión de la Audiencia Nacional de asumir toda la investigación abierta sobre sus presuntas maniobras para influir en procedimientos judiciales. Su defensa rechaza que las pesquisas que se seguían en Madrid pasen a integrarse por completo en la causa que dirige el juez Santiago Pedraz.

Pedraz había decidido unificar en un único procedimiento la investigación de la Audiencia Nacional y la que hasta ahora instruía un juzgado de Madrid. Esta última estaba en manos del juez Arturo Zamarriego, que fue el primero en investigar a Díez, al empresario Javier Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Hace tan solo una semana, Zamarriego aceptó apartarse del caso y remitió el procedimiento a la Audiencia Nacional. Sin embargo, la defensa de Díez sostiene que ambas investigaciones no son simplemente causas diferentes con algunos puntos en común, sino que analizan prácticamente los mismos hechos y a las mismas personas. Por ello, denuncia que se ha producido una duplicidad y habla de una posible "investigación paralela".

En la investigación aparecen también otros nombres relacionados con los hechos investigados, entre ellos Santos Cerdán, Gaspar Zarrías, Vicente Fernández, Antxon Alonso y Ana María Fuentes.

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