Toni González abandona el PSPV, pero seguirá como alcalde de Almussafes: "Esta decisión me permitirá defender mi honorabilidad"

Toni González seguirá como alcalde de Almussafes tras solicitar "mi suspensión de militancia del PSOE".



Imagen de archivo de del alcalde de Almussafes y vicesecretario del PSPV-PSOE de la provincia de Valencia, Toni GonzálezEFE

Marta Alarcón García | Neila Gallego
Actualizado:
Publicado:

El alcalde de Almussafes, Toni González, ha anunciado que dimite de "todos mis cargos orgánicos y solicita mi suspensión de militancia del PSOE". Sin embargo, continuará como alcalde. Su dimisión llega después de que el partido investigue dos denuncias por acoso contra González.

Según ha comunicado en un post de su red social de Instagram, el alcalde ha decidido dimitir de todos sus cargos orgánicos y solicita su suspensión de militancia al PSOE "tras una profunda reflexión" con sus compañeros de la Agrupación Socialista de Almussafes.

"Esta decisión me permitirá defender mi honorabilidad"

"Esta dolorosa decisión me permitirá defender mi honorabilidad ante la denuncia falsa que he recibido sin que ello suponga un perjuicio al partido que me ha dado todo, en el que milito desde hace décadas y que llevo en lo más profundo de mi corazón", ha confesado.

Toni González ha anunciado este sábado que pese a su dimisión, va a "seguir trabajando" desde la Alcaldía por los vecinos y vecinas de Almussafes, desde el Grupo Mixto Municipal, encabezando el gobierno local y "haciendo realidad el proyecto" que los vecinos y vecinas de Almussafes apoyaron masivamente en las urnas.

La dimisión llega un día después de la investigación

La dimisión llega justo un día después de que el Partido Socialista empezara a investigarlo por una denuncia por acoso sexual y laboral, según adelantaba 'eldiario.es' y confirmada por Europa Press. La denuncia investigada, habría sido interpuesta por una mujer identificada con nombres y apellidos, tanto en el canal interno de Antiacoso del PSOE, como en el Departamento de Cumplimiento de Normativa. La información señalaba que los hechos habrían tenido lugar en el Ayuntamiento de Almussafes. Por su parte, González negó los hechos.

¿Quién es Toni González?

Toni González fue uno de los hombres fuertes de José Luis Ábalos, quien se encuentra ahora en prisión, y ahora era la mano derecha de Carlos Fernández Bielsa, el secretario general del PSPV-PSOE en Valencia. Almussafes, el municipio valenciano con más de 9.000 habitantes del que Toni es alcalde, es una de las agrupaciones socialistas más potentes de la provincia. La denuncia contra Toni González es la primera que se interpone contra un cargo del PSPV-PSOE.

Dimite el alcalde de Belalcázar

Además de la dimisión de Toni González, este viernes se conocía la noticia de la dimisión de Francisco Luis Fernández Rodríguez, alcalde de Belalcázar (Córdoba), por el mismo motivo, es decir, por las informaciones aparecidas sobre un presunto caso de acoso sexual. El PSOE de Córdoba confirmaba la dimisión, motivada por unas acusaciones publicadas en prensa relativas a mensajes de contenido sexual intercambiados en 2023 con una mujer.

