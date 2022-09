El PSOE desautoriza las palabras de la exministra Trujillo sobre que Ceuta y Melilla son "vestigios del pasado"

La exministra María Antonia Trujillo aseguró en una conferencia en la ciudad marroquí de Tetuán que las ciudades españolas de Ceuta y Melilla "suponen una afrenta a la integridad territorial de Marruecos" y "son vestigios del pasado que interfieren" en sus relaciones con España.

"Son vestigios del pasado que interfieren en la independencia económica y política de este país y en las buenas relaciones entre los dos países", dijo la exministra socialista.

La exministra participa estos días en el congreso 'Las relaciones entre Marruecos y España: ayer y hoy', organizado por la Universidad Abdelmalek Essaadi de Tetuán y que fue inaugurado ayer por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, con quien María Antonia Trujillo ostentó la cartera de Vivienda.

El PSOE en su totalidad ha querido desmarcarse de estas declaraciones. Este domingo, el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha señalado que el Gobierno no está de acuerdo con las declaraciones de la exministra Trujillo sobre Ceuta y Melilla, y que los socialistas no dudan de "la españolidad" de ambas ciudades.

López ha afirmado que evidentemente no comparten "en absoluto" esas palabras y ha asegurado que será "su opinión particular", pero "desde luego el Gobierno no está de ninguna manera de acuerdo con esas declaraciones.

Declaraciones del PSOE de Ceuta y Melilla

También hoy, el presidente de Melilla, Eduardo de Castro, ha acusado a María Antonia Trujillo de "desleal". De Castro ha expresado su "más dura condena" por estas declaraciones y considera que Trujillo ha sido desleal con su cargo y con el Gobierno de España porque, a su juicio, lo que ha dicho sobre las dos ciudades autónomas es "injusto, desleal y desproporcionado".

Este sábado, tanto el PSOE de Ceuta como el de Melilla criticaron con dureza estas declaraciones. Los líderes de los socialistas en Melilla las señalaron como "falsas e inaceptables". Por su parte, el PSOE de Ceuta, en un comunicado, mostro este sábado por la tarde su "total rechazo" a las opiniones personales, "las cuales no compartimos y rechazamos en su totalidad por la sencilla razón que en el PSOE de Ceuta la españolidad de Ceuta no admite discusión", según declaró el secretario general de los socialistas ceutíes, Juan Gutiérrez.

Fue cesada de su cargo de consejera en Rabat

Trujillo ocupó el cargo de consejera de Educación en la Embajada de España en Rabat hasta el pasado mayo, cuando fue cesada meses antes de que se cumpliera su mandato y después de que la Junta de Personal del funcionariado español en Marruecos pidiera su destitución en vista de las quejas por su gestión.