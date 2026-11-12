La Diputación Permanente convalida uno de los decretos de vivienda con 35 votos a favor y 34 en contra

Con la resaca de la huelga general la Diputación Permanente del Congreso ha votado los decretos leyes de vivienda que, tras ser tumbados en el Congreso por PP, VOX y Junts, precipitaron la convocatoria electoral. Como las Cortes están disueltas por el adelanto electoral, es la Diputación Permanente quien se encargará de decidir si convalida o deroga los textos. Este órgano tiene 69 diputados, de los cuales el bloque de izquierdas suma 34 repartidos entre PSOE, Sumar, ERC, Bildu y Podemos, formación esta última que representa a todo el Grupo Mixto; y el bloque de PP, Vox y Junts también suma 34.

La llave la tenía el PNV, que tiene un escaño en la Diputación. Los vascos ya habían confirmado que, tal como hicieron antes del adelanto electoral, apoyarían el decreto más amplio y votarían en contra del segundo, y así ha sido. El decreto convalidado lo ha sido con 35 votos a favor y 34.

Bustinduy defiende el decreto que no ha sido convalidado

"Votar que no es decirle a cinco millones de personas que esos 4.341 euros que se van a ahorrar, donde tiene que ir es al bolsillo de las empresas inmobiliarias que les están sangrando la vida". Esa es la acusación que ha lanzado en la Diputación Permanente el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy al PP, Vox y Junts por su voto en contra a los decretos de vivienda.

Bustinduy les ha pedido que "revisen sus programas electorales y encuentren una medida que represente un ahorro similar para la gente trabajadora". El ministro acudió a la Diputación Permanente para presentar el decreto que incluye la renovación automática de los alquileres y sus primeras palabras fueron sobre la huelga general que se vivió en España este 11 de noviembre. A su juicio " consiguió parar el país, pese a la intimidación y la violencia intolerable".

En un discurso dirigido al bloque de la derecha en la cámara, el ministro les ha acusado de defender los intereses de "la patronal, los fondos buitres y los bancos, que viven del esfuerzo de los demás", y ha defendido que el derecho a la vivienda "se va a abrir paso" en España. "Hoy votar sí a estos decretos es votar para que la gente trabajadora deje de contener el aliento. Es dar tranquilidad, estabilidad, seguridad, dignidad, a las mayorías que no se merecen que sus vidas sean piezas en el juego de especulación financiera del que depende".

El ministro ha criticado la "acumulación obscena de riqueza por parte de un uno por ciento de la población", contra los beneficios de las energéticas y la banca y ha advertido de que "la gente sabe que esto no es justo". Además, ha insistido en que si el PP, Vox y Junts "no son capaces de entender" lo que pidió la clase trabajadora en las multitudinarias marchas que se producen en las calles es "porque no les afecta y porque han decidido defender los intereses de los rentistas".

Este decreto contemplaba que la prórroga de los contratos de alquiler, que actualmente es de un año, pasaría a ser de 5 o 7 años y, si el propietario decide no renovar, debería indemnizar al inquilino con el equivalente a doce mensualidades, salvo excepcione.

En tono de balance del trabajo realizado durante esta legislatura, el ministro ha destaco que se ha impuesto una multa de 64 millones de euros a Airbnb, que ha cerrado decenas de millas de anuncios ilegales de pisos turísticos, que ha impuesto una multa a Seguro de 3,6 millones de euros, que ha abierto expedientes por prácticas abusivas a algunas de las principales inmobiliarias del país y que consiguió, tras un plante en el Consejo de Ministros, que se aprobase el decreto de prórroga de los alquileres que el congreso tumbó con los votos de PP, VOX y Junts y que hoy se debate.

Isabel Rodríguez defiende el decreto convalidado

En el turno de palabra de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez deseó que el próximo 29 de noviembre en las elecciones generales "gane el derecho a la vivienda". "Yo espero que en las próximas elecciones también en las urnas gane el derecho a la vivienda", afirmó la ministra después de reivindicar las movilizaciones y la huelga de este miércoles.

La titular de Vivienda acusó al PP y a Vox de plantear una "profunda involución democrática" y afirmó que, en materia de vivienda, su propuesta supone "volver al año 1996, volver al pelotazo ya la desprotección ciudadana". "Hoy de nuevo las señorías del Partido Popular y de Vox votarán en contra de este real decreto. Votarán en contra del derecho a la vivienda" y apelando a Maricarmen dijo: "La vivienda no es mercancía, no puede ser tratada como un activo financiero".

En su defensa del primer decreto, que es el que ha sido convalidado por la Diputación Permanente con el apoyo de PNV, destacó que entre las medidas que se incluyen está la ampliación de la protección frente a los desahucios, las limitaciones a las actualizaciones de los alquileres, las deducciones fiscales para inquilinos, los incentivos a pequeños propietarios, la reducción al 4% del IVA para vivienda protegida y la línea de préstamos públicos 'Tu Casa', dotada con 10.000 millones de euros. También defendió nuevas medidas contra la especulación, la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones y el IVA del 10% para las viviendas turísticas.