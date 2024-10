Primer testimonio de Elisa Mouliaá en televisión tras denunciar a Errejón: "Si ahora me toman por loca, imagina si lo cuento antes..."

Elisa Mouliaá ha concedido a Espejo Público la primera entrevista en exclusiva en televisión después de interponer una denuncia a Íñigo Errejón por acoso sexual. La actriz ha hablado con la periodista Vanesa Pámpano días después de estallar el caso que salpica al exportavoz de Sumar por presunta violencia machista.

Elisa Mouliaá asegura que todo lo que dice en la denuncia "es cierto" y califica a Íñigo Errejón como "un depredador sexual" después de reconocer que "le admiraba muchísimo" antes de vivir los episodios denunciados por la propia actriz.

"Puse que era feminista y contactó conmigo"

Elisa Mouliaá cuenta cómo conoció a Íñigo Errejón: "Yo puse en redes que era feminista, él me aplaudió y así contactó conmigo". "No le conocía como persona, me parecía lo más esperanzador que teníamos para España", asegura la actriz, que reconoce haber sentido "debilidad por lo que Errejón parecía ser", aunque niega haberse enamorado del exportavoz de Sumar y cofundador de Podemos.

"En la primera hora que conoces a una persona, tú no te encierras en una habitación y la tocas", dice Mouliaá en su primera entrevista concedida en televisión.

"Si ahora me toman por loca..."

Elisa Mouliaá también cuenta a Espejo Público la dura realidad que está viviendo tras contar su experiencia, especialmente en redes sociales, donde la actriz ha tenido que leer numerosos comentarios ofensivos tras denunciar a Errejón: "Si ahora me toman por loca, imagina si lo cuento cuando no había más denuncias...".

"Me dijo las 3 reglas y me metió la boca"

La actriz ofrece más detalles sobre el episodio ocurrido junto a Errejón en una fiesta donde posteriormente coincidieron con más personas: "Nos acabábamos de conocer, me dijo las tres reglas y me metió la boca".

Más Madrid, contundente con Errejón

La formación madrileña ha ofrecido una rueda de prensa reconociendo que cometió un error al "dar por buena la versión de Errejón" tras la denuncia recibida en Castellón.

Mónica García, ministra de Sanidad y portavoz nacional de Más Madrid, asegura que a su partido no le constó ninguna otra acusación a Errejón por este tipo de comportamientos y que, de haberlo hecho, "habrían acudido a comisaría".

