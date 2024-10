¿Puede la Fiscalía actuar de oficio y exigir el nombre de las mujeres que acusan a Errejón?

La dimisión del Íñigo Errejón el pasado jueves y la denuncia de la actriz Elisa Mouliáa ha desencadenado todo un terremoto en el escenario político nacional. Por el momento, solo existe esta denuncia y decenas de testimonios anónimos acerca del comportamiento de Errejón y de otros hombres conocidos.

La gran pregunta que surge ahora es si la Fiscalía podría actuar de oficio y pedir el nombre de las denunciantes anónimas. La realidad es que los juristas descartan que se pueda actuar de oficio en base a estos relatos, puesto que debe ser la víctima quien denuncie.

Sumar ha llegado "tarde"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha comparecido este lunes y ha reconocido que Sumar ha llegado "tarde" con el caso de Íñigo Errejón, por lo que ha pedido disculpas. En la rueda de prensa celebrada en el Congreso tras la reunión con los diputados de Sumar, del que Errejón era portavoz, ha querido insistir en que actuaron con "contundencia" cuando tuvieron conocimiento de los hechos a principios de la semana pasada. De la misma manera, Yolanda Díaz ha mostrado su disconformidad con el comunicado que Errejón difundió "de forma unilateral" para comunicar su renuncia a todos sus cargos. Lo ha calificado de "machismo".

"El jueves le expulsamos de todas sus responsabilidades. Créanme, si hubiera tenido conocimiento de hechos tan graves anteriormente hubiera actuado igual que esta semana. Cuando lo reconoció no abrimos un expediente administrativo. Lo aceptó y decidió unilateralmente publicar una carta que no comparto en absoluto. Se llama machismo. No son tolerables los comportamientos machistas en al vida pública ni privada".

De la misma manera, Díaz reconoce que "hemos llegado tarde", por lo que "pido disculpas. La única manera de compensar esto es haciéndolo mejor y mejorar los mecanismos de detección, prevención y acompañamiento", ha explicado la vicepresidenta segunda del Gobierno.

Más Madrid asegura que no conocían las acusaciones

Este lunes por la mañana comparecían en rueda de prensa las coportavoces de Más Madrid, Mónica García, Manuela Bergerot y Rita Maestre. Han asegurado que no conocían los episodios de violencia sexual en los que se ha visto envuelto Íñigo Errejón, antiguo miembro de la formación.

"Pensábamos que tenía problemas personales de otra índole. Intentamos ayudarle en varias ocasiones y siempre creímos que su situación podía mejorar", ha asegurado la también ministra de Sanidad, Mónica García. "Nadie, ningún militante ni cargo de Más Madrid conocía las acusaciones. Todos estamos en shock. Ahora estamos descubriendo que es una persona completamente diferente a la persona con la que trabajamos, militamos y convivimos", lamentaba.

"Le dijimos que buscara ayuda profesional, pero nunca pensamos que se estaban dando episodios como los que ahora se han denunciado. Si hubiéramos sabido que era un agresor sexual no le hubiéramos recomendado ayuda profesional, hubiéramos ido directamente a una comisaría", ha confesado.

"Esto no va de neoliberalismo, ni de subjetividad tóxica ni de estar en primera fila de la política. Esto va de agresiones sexuales y de machismo. Muchas mujeres estamos en primera línea de la política y no ejercemos la violencia sexual contra nadie por ello", ha dicho García, reafirmando su apoyo a las víctimas y su compromiso con el resto de mujeres "para que esto no se vuelva a repetir". "Hemos constatado que el machismo está dentro desde nuestra propia casa y desde Más Madrid seguiremos trabajando para que esto se acabe", ha zanjado.

