Primera reunión de Gobierno y Comunidad de Madrid tras la declaración del estado de alarma en contra del criterio de la región

El Grupo Covid-19, integrado por el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y los ministros de Sanidad, Salvador Illa, y de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, se reúne dentro del espacio de colaboración que mantienen ambas administraciones, a pesar de la tensión y la polémica que mantienen por la gestión de los rebrotes y la expansión del coronavirus. Se trata de la primera reunión del Grupo Covid-19 después de que el Consejo de Ministros aprobara decretar el estado de alarma durante quince días en Madrid y en otros nueve municipios madrileños, que entró en vigor de forma inmediata con su publicación urgente en el Boletín Oficial del Estado, y que la comunidad rechaza y reclama que se levante.

La presidenta de la comunidad ha reclamado que se levante el estado de alarma, ya que Madrid ha rebajado el in cremnto de casos y mantenerlo es ir contra la comunidad. Había declarado pocas horas antes que el declarar el estado de alarma en Madrid no era una cuestión sanitaria si no política. Y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, descartó levantarlo al no haber descendido la incidencia acumulada lo suficiente el porcentaje de positivad ni el número de pacientes de coronavirus ingresados en las unidades de cuidados intensivos por debajo del número establecido por Sanidad. El estado de alarma se impuso a partir de constatar 500 casos por cada 100.000 habitantes, pero dice que por encima de 50 hay que tomar medidas. Para Illa hay que mantener la decisión tomada por el Gobierno ya que, según sus datos, no se hacen suficientes test en Madrid y los datos se comunican con cierto retraso.