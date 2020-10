Isabel Díaz Ayuso reclama al Gobierno que anule el estado de alarma en la Comunidad de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, han comparecido en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, para pedir al Gobierno que anule el estado de alarma, ya que se han reducido los datos de incidencia de la pandemia en la comunidad. Dice que en un Estado de derecho tiene que haber normas ponderadas y claras y lo que ha hecho el Gobierno en Madrid es "una sucesión de decisiones contra los derechos y las instituciones". Ayuso dice que quiere volver al diálogo, ofrece "lealtad institucional", aunque "el Gobierno no ha cumplido ninguno de sus compromisos".

400 casos por cada 100.000 habitantes

El alcalde, Martínez-Almeida, ha dicho que no se dan los requisitos que impuso el Gobierno. Anticipa que los contagios están en 400 por 100.000, lo que considera "preocupante sí, pero no es para el estado de alarma", ya que hay mejores instrumentos para controlar la pandemia. Añade que con las medidas de la comunidad han reducido en un 50% los contagios: hay 16 de los 21 distritos de la ciudad por debajo de la cifra de 500. Según sus datos solo la ciudad de Parla está por encima de lo indicado por Sanidad. Critica que el Gobierno no tenga unos criterios claros al hablar de otras cantidades de casos que justifican las medidas, sin fijar ahora una cantidad concreta: "Tiene un pase si es para todos, explicar por qué pasa de 500 a 200 o incluso 100, no se puede sumir a los madrileños en el caos, ser rehenes de un Gobierno que quiere tapar sus problemas y polémicas". Y añade que "no es justo secuestrar a los madrileños". Sobre los otros criterios requeridos, tasa de positividad y ocupación de UCI, que Madrid no cumple, dice que lo que se había planteado por Sanidad era que se tenían que sobrepasar los tres. Cita el caso de Alcalá de Henares, que se dejó del confinamiento.

La presidenta de la comunidad había declarado pocas horas antes que el declarar el estado de alarma en Madrid no era una cuestión sanitaria si no política. Y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, descartó levantarlo al no haber descendido la incidencia acumulada, el porcentaje de positivad ni el número de pacientes de coronavirus ingresados en las unidades de cuidados intensivos por debajo del número establecido por Sanidad.

Díaz Ayuso mantendrá una reunión con el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, así como los portavoces adjuntos del grupo socialista, Pilar Sánchez Acera y José Cepeda, para tratar la situación del Covid-19 en la región. También tendrá lugar la reunión del Grupo Covid-19 de los gobiernos central y madrileño para coordinar respuestas frente a la pandemia.

El Grupo Covid-19, integrado por el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y los ministros de Sanidad, Salvador Illa, y de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, se reunirá dentro del espacio de colaboración que mantienen ambas administraciones. Se trata de la primera reunión del Grupo Covid-19 después de que el Consejo de Ministros aprobara decretar el estado de alarma durante quince días en Madrid y en otros nueve municipios madrileños, que entró en vigor de forma inmediata con su publicación urgente en el Boletín Oficial del Estado.