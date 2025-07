El presidente de la Audiencia Nacional filtró a Sánchez la absolución de Trapero dos meses antes de que se notificara el fallo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tuvo conocimiento anticipado sobre la absolución del mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, en relación con su papel durante el procés' independentista catalán. Esta información fue facilitada por el entonces presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, quien mantuvo una comunicación directa con el Ejecutivo mediante mensajes enviados al entonces ministro José Luis Ábalos, según ha revelado en exclusiva el diario 'El Mundo'.

La primera comunicación se produjo el 15 de agosto de 2020. En este mensaje, Navarro adelantaba a Ábalos que la Audiencia Nacional anunciaría oficialmente la sentencia absolutoria de Trapero durante la segunda mitad del mes de septiembre. "¡Buenas tardes, José Luis!! A los efectos que procedan, ¡en la segunda quincena de septiembre se notificará la sentencia absolviendo a Trapero! Mientras tanto, ¡no puede ser público! Fuerte abrazo y ¡descansa!", decía el mensaje.

Ábalos, consciente de la importancia política de dicha información, remitió inmediatamente el mensaje a Sánchez, puntualizando claramente el origen de la filtración: el presidente de la Audiencia Nacional. Sánchez respondió con un escueto "ok", confirmando así la recepción y conocimiento de esta sensible información.

Otras comunicaciones

La comunicación entre Navarro y el Ejecutivo no terminó ahí. El 30 de septiembre, Navarro volvió a contactar a Ábalos advirtiéndole que los medios de comunicación ya habían comenzado a sospechar sobre la posible absolución de Trapero, recomendando al Gobierno estar preparado ante una inminente difusión pública.

José Ramón Navarro, quien presidió la Audiencia Nacional desde enero de 2014 hasta marzo de 2025, ha admitido ante 'El Mundo' haber enviado dichos mensajes, aunque matizó que no recuerda exactamente todos los detalles, dado el tiempo transcurrido desde los hechos.

El contexto político de aquel momento resulta crucial para entender la trascendencia de esta filtración. Durante 2020, el Gobierno de Sánchez estaba inmerso en negociaciones políticas muy delicadas con partidos independentistas como ERC y el PDeCAT, fundamentales para asegurar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. En este marco, la absolución de Trapero, un personaje emblemático para el independentismo catalán, era vista como una circunstancia favorable para facilitar dichos acuerdos políticos.

Originalmente, la Fiscalía había imputado al jefe policial catalán delitos de sedición y, subsidiariamente, de desobediencia, solicitando una condena que hubiera implicado su expulsión inmediata de los Mossos. No obstante, finalmente la Audiencia Nacional, en una decisión que generó cierta polémica interna, determinó que no existían pruebas suficientes para una condena y decidió absolverlo.

Filtraciones en la 'Operación Kitcken'

Además, esta no es la primera ocasión en que Navarro protagoniza episodios controvertidos relacionados con filtraciones judiciales. El expresidente de la Audiencia Nacional también fue vinculado con comunicaciones polémicas en el caso conocido como 'Operación Kitchen', donde mantuvo intercambios con Francisco Martínez, ex número dos del Ministerio del Interior en el gobierno de Mariano Rajoy. El Consejo General del Poder Judicial ya analizó estas circunstancias previamente y concluyó que Navarro no incurrió en faltas disciplinarias.