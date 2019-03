La portavoz de Compromís se enfrenta a la policía: "No lo vamos a tolerar"

Mónica Oltra, portavoz y eurodiputada en las Cortes Valencianas por Compromís, irrumpió en la tensión entre los indignados del 15-M y la Policía Nacional.

"No hay derecho a que algunos den rienda suelta a su violencia amparándose en un uniforme policial"

La política valenciana se hizo eco de las denuncias de los manifestantes, que denunciaron que un agente que no llevaba identificación en su uniforme cargó contra una mujer que protestaba frente al Parlamento valenciano.



"Incluso han pegado a uno de nuestros diputados", dijo Oltra, refiriéndose a Juan Ponce, detenido y, al parecer, uno de los que salió magullado de la carga policial. Oltra quiso hacer valer su condición de abogada para defender a alguno de los cinco detenidos y que actuó como portavoz para hablar con el jefe de la policía.



Éste aseguró a la diputada que estaban apresados por agresión a la fuerza pública, a lo que Oltra replicó que el único agresor había sido el policía.

En declaraciones a los medios allí reunidos, Oltra aseguró que los repreentantes del 15-M "tienen derecho a manifestarse pacíficamente contra un Gobierno que sabemos todos que es corrupto".



"Los presuntos delincuentes se pasean con sus trajes regalados y la gente que lo denuncia está detenida. No lo vamos a tolerar", manifestó.



"No hay derecho -continuó- a que algunos den rienda suelta a su violencia amparándose en un uniforme policial".