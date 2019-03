La policía de Gibraltar vuelve a hostigar a cinco pesqueros de Algeciras

La Policía de Gibraltar ha vuelto a hostigar este jueves a cinco pesqueros de Algeciras que, pese a los incidentes de ayer, han vuelto a salir a faenar a la zona en conflicto. Los pesqueros -tres de los que salieron ayer y otros dos más- han salido del puerto de Algeciras sobre las 21.30 de la noche escoltados por dos patrulleras de la Guardia Civil y se han dirigido a la bocana sur del puerto de Gibraltar.

Se trata de la zona en la que Gibraltar no permite echar las redes y en la que ayer ya se produjo otro rifirrafe entre las patrulleras de la colonia británica, la Guardia Civil y los pescadores. Esta noche, antes siquiera de que prendieran el lucero con el que iluminan el mar para echar las redes, los pescadores han visto las luces de emergencia de las patrulleras gibraltareñas, que inmediatamente se han posicionado a su alrededor.

Según ha relatado uno de los pescadores que está a bordo del 'Unión Vázquez Blanco', las patrulleras gibraltareñas han llegado "con la misma agresividad de ayer", haciendo "maniobras peligrosas", cruzándose entre los pesqueros y dando vueltas a su alrededor a gran velocidad, hasta el punto que, al parecer, han llegado a tocar en la popa a uno de los barcos.

Al lugar han acudido tres patrulleras y una embarcación semirrígida de la Policía de Gibraltar. "Si siguen así no tendremos más remedio que irnos, no hemos venido a provocar, hemos venido a ver si habían cambiado de postura", ha comentado uno de los armadores que está en el lugar. Fuentes del sector pesquero han señalado que, tras los incidentes que han elevado mucho la tensión en el conflicto desatado el pasado mes de marzo, los pescadores, patronos y armadores han estado todo el día dudando si salían o no al caladero en conflicto.

"Han decido ir porque no quieren perder el caladero y porque se sienten amparados por la Guardia Civil", subrayan las mismas fuentes. El conflicto pesquero, que ha puesto de nuevo en evidencia el litigio sobre las aguas que rodean al peñón, comenzó el pasado mes de marzo, cuando el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, decidió romper el acuerdo por el que, desde 1999, los pesqueros de La Línea y de Algeciras podían faenar en aguas próximas a la colonia británica. Picardo ha esgrimido que ese acuerdo era ilegal porque iba contra una ley mediambiental local anterior de 1991, que prohíbe faenar con cualquier tipo de redes.