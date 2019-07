Podemos ha puesto en duda la voluntad de pacto del PSOE, después de que este miércoles diera por rotas las negociaciones para un gobierno de coalición y entiende que aunque su oferta de dar ministerios a Podemos "suena bien", en realidad las carteras que ha propuesto están "vacías en competencias".

Así lo ha expresado el jefe negociador de Podemos, Pablo Echenique, que critica que el PSOE "nunca" ha aceptado que Podemos pueda tener competencias "reales" para poder "cambiar la vida de la gente", y puso como ejemplo poder subir el salario mínimo interprofesional, bajar la factura de la luz o igualar los permisos de paternidad y maternidad.

"Lamentablemente esta ha sido la historia de las casi 20 horas que nos hemos pasado hablando con el PSOE", ha asegurado en una entrevista en la que ha recalcado que ofrecían un papel "pequeñito" en la coalición.

Echenique ha criticado que el PSOE decidiera dar por rotas las negociaciones cuando, a su juicio, había tiempo para avanzar en la negociación. "Yo habría seguido hablando más horas, pero decidieron romper la negociación", ha alegado.

La portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso, Ione Belarra, ha avanzado este jueves que su partido intentará llegar a un acuerdo con el PSOE hasta el "último minuto" a pesar de que, ha lamentado, los socialistas dieron por "rotas" las negociaciones y "en ese momento están".

En una entrevista en RNE, Belarra ha criticado la negociación "caótica" y la falta de "lealtad" a la que se han enfrentado con los socialistas que les han dicho "no a todo" y ha confirmado que unos de los argumentos del PSOE para no cederles competencias relevantes eran las reticencias manifestadas al Gobierno por la patronal CEOE. "Nos quieren de decorado y nosotros no construimos una fuerza política para ser los coros de un Gobierno del PSOE", ha criticado.

En una entrevista en Espejo Pública, Belarra asegura que Podemos no cierra la puerta a llegar a un acuerdo con el PSOE aunque confiesa que "las cosas están difíciles" porque el PSOE rompió las negociaciones a pesar de que desde fu formación no han "parado de hacer cesiones para acercar posturas".

La portavoz de Unidas Podemos pensaba que después de que su formación se abstuviera en la primera votación del debate de investidura, "el PSOE se iba a mover pero hemos encontrado un muro que no se ha dicho a todo que no".

"Nos han dicho que somos inquietantes para la CEOE, algo que para nosotras es un orgullo", revela Belarra, que asegura que les han negado todo lo que han pedido.

Respecto al papel que publicó el PSOE con las peticiones de Unidas Podemos, Belarra asegura que es un documento que no han visto nunca: "Lo han hecho ellos para los medios de comunicación. Nosotros no hemos tenido nunca esa oferta, son algunas cosas que han estado encima de la mesa, pero ese papel no lo tenemos. Nosotros les hicimos llegar una oferta seria porque esto es algo muy serio y pusimos un abanico de competencias flexibles sobre las que poder negociar y nos han dicho a todo que no".

Belarra reitera que desde Unidas Podemos han dado ofrecido "todas las facilidades del mundo", incluyendo el paso al lado de Pablo Iglesias y cree que el problema es que "la oferta del PSOE es que es como una caja de regalo con un lazo muy bonito que no tiene nada dentro porque lo que hay ahí es un ministerio y medio".

La diputada de Unidas Podemos explica que las negociaciones se rompieron después de una llamada de Pedro Sánchez a Pablo Iglesias en la que trasmitió que esa era su última palabra. "Si es así, nosotros no queremos entrar en el Gobierno a cualquier precio", asegura Belarra, que dice que "los malos estudiantes siempre van a septiembre y quizás a Sánchez le toque ir a septiembre".

Respecto a una posible repetición de elecciones, Belarra considera "irresponsable que el PSOE advierta con una repetición electoral" y admite que la situación "tiene mala pinta".