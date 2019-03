Pilar Manjón: "No encontrábamos razones para no venir"

La presidenta de la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo, Pilar Manjón, ha señalado que la "obligación" de su agrupación era estar en la sesión solemne de homenaje a las víctimas del terrorismo celebrada hoy en el Congreso.

"No encontrábamos razones para no venir", ha dicho. Antes del acto, Manjón ha lamentado, no obstante, que no hayan podido venir más miembros de su asociación como ha pedido al saber que se iban a ausentar otros colectivos de víctimas, porque, asegura que le han dicho, "se ha de notar el hueco" de quien haya decidido no asistir.

"Así que aquí estamos", "venimos a rellenar huecos, pero aquí estamos", ha dicho Manjón, quien ha insistido en que era "obligación" de su asociación acudir a la Cámara Baja, "porque es el día de las víctimas de España". Ha lamentado en cualquier caso que no se celebrase en este país ningún acto institucional en la celebración del día europeo de las víctimas.



El presidente del Congreso, José Bono, ha pasado por encima de la ausencia de asociaciones de víctimas del terrorismo en el homenaje del Parlamento y ha optado por destacar las asistencias, alabando la "generosidad" de las víctimas del terrorismo que, al margen de "partidismos", son capaces de unirse.

"Vuestra presencia aquí, sin más distinción de la que está en vuestros corazones, es una muestra de vuestra generosidad, Les dijo desde la tribuna del Pleno del Congreso. Muchas gracias por venir".

Según ha explicado, el Congreso de los Diputados aprobó hace un año establecer con carácter permanente un día en recuerdo de las víctimas del terrorismo y fueron 22 asociaciones de víctimas las que propusieron la fecha del 27 de junio porque fue ese día de 1960 cuando ETA asesinó a su primera víctima, una niña.