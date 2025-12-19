Correos asegura que ya han votado 118 de los 124 votantes afectados por el robo en Extremadura

La empresa pública de Correos ha informado este viernes de que 118 de los 124 votantes afectados por el robo de los votos en la oficina de Fuente de Cantos, Badajoz, ya han podido ejercer de nuevo su derecho de cara a las elecciones que se celebrarán este domingo en Extremadura.

El resto de los votantes también han sido contactados por Correos para que puedan votar de nuevo, continuando el procedimiento establecido, según ha informado este viernes la compañía en un comunicado. Correos ha recalcado que esto ha sido posible "gracias a las acciones extraordinarias emprendidas conjuntamente por la Junta Electoral Provincial de Badajoz".

Votos robados

El robo de los votos se produjo durante la madrugada del jueves en la oficina de Fuente de Cantos, lugar del cual los delincuentes se llevaron una caja fuerte que contenía dinero en efectivo y los 124 votos emitidos por correo. Además, se detectaron robos de artículos comerciales y material de oficina en las oficinas de Correos de los municipios de Santa Amalia y Torremejía.

Después de la activación de la alarma, Correos advirtió a la Guardia Civil, que se presentó en el lugar y relación el suceso con otros hechos delictivos ocurridos recientemente en la región para robar dinero. La Guardia Civil encontró la caja fuerte completamente calcinada en la zona de Fuente de Cantos. El dinero en efectivo sustrajo en su totalidad y los votos aparecieron esparcidos en los alrededores.

Asimismo, la Junta Electoral Provincial de Badajoz envió el jueves a Correos una resolución en la que autorizaba de nuevo el voto por correo a los 124 electores afectados por el robo de votos en una oficina de Fuente de Cantos, en la provincia de Badajoz, de cara a las elecciones autonómicas del domingo. Correos destacó en su comunicado de este viernes que "continuará adoptando todas las medidas organizativas necesarias y de refuerzo de seguridad para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de servicio público que le son encomendadas en los procesos electorales".

Declaraciones del PP

María Guardiola, presidenta de la Junta y candidata del PP a la reelección en Extremadura, solicitó a los votantes acudir a las urnas "masivamente" para defender la democracia y la libertad después del robo de votos por correo. "Están robando nuestra democracia", ha afirmado.

Además, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha compartido en 'X' las siguientes palabras: "Que se hayan robado votos en Correos es un hecho de extraordinaria gravedad que no admite silencio. Animo a todos los extremeños a votar masivamente este domingo en defensa de su libertad y de la democracia. Y exijo al Gobierno que explique cómo ha podido pasar algo así, por qué ocultó además intentos de robo en otras oficinas ya la semana pasada y por qué no ofrece garantías en un aspecto tan básico para preservar la salud democrática de nuestra Nación", expresaba.