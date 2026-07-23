El PP pide la dimisión de la ministra Diana Morant después de que les comparase con Hitler

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha enfadado al PP tras unas declaraciones que no estaban libres de polémica. En una entrevista, la socialista aseguró que "Feijóo está dibujando una coalición que se parece cada vez más a esos gobiernos criminales como el de Hitler".

Esos comentarios comparando al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, con Hitler han traspasado "una línea inaceptable" para ellos.

El secretario general del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha pedido la dimisión inmediata de la ministra. Para Tellado, esas palabras retractan a la ministra y a todo el PSOE, "que está en una situación desesperada", ha asegurado.

También ha solicitado su dimisión inmediata "porque no se puede ir por la vida" con ese tipo de afirmaciones que "son ofensivas" no solo hacia el PP o los partidos de la oposición, sino hacia los millones de españoles que les votan, ha recalcado Tellado. Además, considera que Morant no está habilitada para seguir sentándose en la mesa del Consejo de Ministros.

Patxi López, sobre las declaraciones de Morant: "No es mi estilo"

Esas afirmaciones de Diana Morant tampoco han gustado al portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López. Ha explicado que no las comparte porque dice que "no es su estilo". Desde los pasillos del Congreso, López también ha señalado que no le gusta cunado se lleva la política a los extremos.

Pese a no compartir sus palabras, no cree que la ministra deba pedir perdón porque, asegura, que "cada uno se expresa como cree conveniente".

La portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero: "Son más propias de generación de ruido"

Por otro lado, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha considerado que a veces la política que se ejerce en España, "se basa en buscar todos esos grandes titulares", hace que se realicen afirmaciones "que quizá son más propias de la generación de ruido que de construcción de argumentos".

Aunque ha dicho no ser partidaria de "palabras gruesas", Martínez Barbero ha comprendido el "hartazgo" con el PP y Vox que, ha asegurado, "están todo el día en el fango" por lo que ha considerado "muy humano" que eso haga "contestarles con su misma moneda".

Mientras, el portavoz de IU en el grupo Sumar, Enrique Santiago, ha explicado que él mismo, en el pleno del Congreso, ha sostenido que el PP "empieza a apoyar y a proponer normas que se parecen demasiado a normas discriminatorias que se acordaron en la Alemania de Hitler".

Rufián: "Hay ejemplos mucho mejores"

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, señaló que "hay ejemplos mucho mejores", en referencia a las palabras de Diana Morant. Así lo indicó Rufián en declaraciones ante los medios desde los pasillos de la Cámara Baja, donde lamentó que, con estas palabras, la ministra de Ciencia pone "excusas" para que le "metan caña", ya que hay "ejemplos muchos mejores".