Vandalizan la empresa de las hijas de Zapatero arrancando la placa de la fachada

El que fuera presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha roto su silencio en una entrevista para TVE para responder a varias cuestiones que le relacionan con el 'caso Plus Ultra'.

Al empezar la entrevista, Zapatero ha insistido en que es inocente de todas las acusaciones que se le imputan y ha ratificado que nunca habló "con nadie del Gobierno ni de la SEPI sobre el rescate" de la aerolínea.

Además, ha defendido su trabajo como consultor para la empresa de su amigo Julio Martínez y ha negado haber desviado dinero a sus hijas, las cuales están investigadas junto a él en la causa: "Mis hijas han hecho su trabajo".

Antes de que Rodríguez Zapatero fue imputado por un presunto delito de blanqueo de capitales, la UDEF de la Policía Nacional realizó varios registros en entidades que tuvieran que ver con el político. Una de las empresas que fue examinada en ese proceso ha sido Whathefav.

En ese sentido, los encargados de la investigación han centrado su punto de mira en distintos movimientos económicos registrados entre 2020 y 2025.

En su momento, Zapatero admitió en el Senado y durante la comisión del caso Koldo, haber cobrado 70.000 euros de media al año por labores de consultoría realizadas para Análisis Relevante. También reconoció ser amigo cercano de Julio Martínez y aseguró que propuso a Martínez que "sus hijas también estuvieran" en Whathefav. Por tanto, Whathefav habría realizado labores de comunicación y marketing para Análisis Relevante.

Precisamente, desde que la UDEF registró su empresa tanto Laura Rodríguez como Alba no han acudido asiduamente a la misma. Así lo han confirmado los vecinos a Antena 3 Noticias. Asimismo, la placa de la empresa que estaba en el edificio ha sido arrancada de la pared.

Hace tan solo unos meses podía verse cómo esa placa fue vandalizado con una pintada en la que se podía leer la palabra "joyería". La pintada con la palabra "joyería" se sumaba a una oleada de indignación que se ha trasladado también a Internet.

El perfil de la empresa en Google se ha llenado de reseñas que hacen alusión directa a su situación procesal: "Muy poco profesionales, mal trato y muy mala gestión" o "como joyería genial".

Declararán como imputadas en septiembre

Las hijas del expresidente, a las que Julio Martínez reconoció haber estado pagando mensualidades de 5.000 euros durante varios años por trabajos de maquetación de los informes de la sociedad Análisis Relevante, declararán como imputadas el próximo mes de septiembre ante el juez.

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