Tres años sin presupuestos: Sánchez afronta una nueva derrota clave en el aniversario del 23J

Hoy se cumplen tres años desde que los españoles acudieron a sus últimas elecciones generales y conformaron un Parlamento que, pactos mediante, revalidó la presidencia de Pedro Sánchez. Desde que se conformó el Gobierno de coalición PSOE-Sumar, el líder del Ejecutivo ha defendido que presentaría los Presupuestos Generales del Estado en todos los años, después de sacar adelante las cuentas de 2023. Tres años después, en un balance de legislatura que centra el debate político, Moncloa afronta una nueva derrota clave en este ámbito, con el previsible segundo rechazo del Congreso a la senda de estabilidad.

El Gobierno ha presentado este jueves la misma propuesta que fue rechazada la semana pasada con los votos del PP, Vox y Junts, y se espera que sea desestimada por segunda vez con los mismos votos en contra. La senda de estabilidad para el periodo 2027-2029 es el paso previo a la presentación de presupuestos, ya que marca los objetivos del déficit, deuda pública y regla del gasto. Pedro Sánchez se comprometió el pasado 3 de junio a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos para 2027, que serían "más ambiciosos, más sociales y más responsables". Con la misma intención se expresó sobre las cuentas de 2024, 2025 y 2026, pero nunca se presentaron.

El histórico de unos presupuestos sin presentar

El intento de los presupuestos de 2024 coincidió con la conformación del nuevo Ejecutivo PSOE-Sumar, respaldado por ERC, Junts, PNV, Bildu, BNG y Coalición Canaria. Los pactos de investidura entre partidos marcaron el inicio de legislatura, y el Gobierno negoció con los partidos para sacar las cuentas adelante, tras aprobar la primera senda de estabilidad de la legislatura en el Consejo de ministros. Al llevar esa senda al Congreso, la Cámara respaldó la propuesta. 2024 fue el único año en el que el hemiciclo apoyó los objetivos de estabilidad y el límite de gasto. Pero el Senado, donde el PP tenía mayoría absoluta, rechazó esa senda de estabilidad, lo que abrió un conflicto sobre la tramitación.

Pese a ese movimiento de la oposición, María Jesús Montero, entonces vicepresidenta y ministra de Hacienda, insistió en que el Gobierno presentaría igualmente esas cuentas, aunque finalmente no lo hicieron por el adelanto electoral en Cataluña el 13 de marzo de ese año. Ese mismo día, Montero reconoció que el escenario electoral "alteraba el tablero político", por lo que decidió renunciar a presentar los presupuestos de 2024 y prorrogar los de 2023.

Con la vista puesta en las cuentas de 2025, el Gobierno volvió a aprobar su senda de estabilidad en el Consejo de ministros, pero fue tumbada por Junts, lo que supuso uno de los primeros grandes reveses parlamentarios del Gobierno tras las elecciones de 2023. "Si es bueno para Cataluña, yo les invito a negociar", dijo Montero en septiembre de 2024 a sus socios catalanes, insistiendo en presentarlos. Un año más, la falta de apoyos empujó al Ejecutivo a una nueva prórroga de las cuentas de 2023.

Pese a sus dos incumplimientos, Moncloa volvió a comprometerse a presentar las cuentas, esta vez las de 2026. Junts volvió a tumbar la senda, pero Moncloa insistió en que igualmente los presentaría y admitió ciertos retrasos. Sin embargo, cuando estalló la guerra de Irán el 28 de febrero de 2026, y España y la UE tuvieron que preparar una respuesta energética, el Gobierno dio carpetazo a su tercera promesa. "Nadie la preveía", justificó Sánchez sobre el conflicto bélico.

De hecho, de cara a las cuentas de 2027, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, condicionó esa presentación de presupuestos a la evolución de los efectos de las medidas por la guerra de Irán. Con el paquete anticrisis aprobado, Sánchez se comprometió finalmente a aprobar sus primeras cuentas de la legislatura en su último año antes de las próximas elecciones. Sin apoyos claros y en un escenario preelectoral, el Gobierno mantiene su promesa de que habrá presupuestos aprobados el próximo año.

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