Diana Morant respeta la decisión de dimitir del comisionado de la Dana: "No pedimos títulos, pedimos hoja de servicios"

La ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, respeta la decisión del comisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la DANA, José María Ángel, de dimitir de todos sus cargostras, presuntamente, haber falsificado su titulación académica.

Fue nombrado comisionado el pasado mes de diciembre y la ministra ha dejado claro que no han sido ellos quién le ha pedido que dimita: "No le hemos pedido su dimisión". "Nosotros no pedimos títulos, pedimos hoja de servicios. A un político no lo hacen los títulos académicos, sino su currículum de trabajo. Y, desde luego, José María Ángel cumplía con todos los requisitos para ostentar la presidencia", ha expresado Morant.

Según un informe de la Agencia Valenciana Antifraude, el hasta ahora comisionado para la reconstrucción de la Dana usó un título "presumiblemente falso" para promocionar su carrera como funcionario de la Diputación de Valencia. No obstante, a través de la carta que ha publicado con su dimisión, asegura que él "jamás" ha falsificado ningún documento.

El hasta ahora presidente del PSPV denuncia que desde fue designado comisionado ha recibido "reiteradas actitudes de inquina, con el único objetivo de intentar socavar, dañar y manchar una trayectoria de servicio diligente y transparente".

La ministra Morant defiende su trabajo y cree que la decisión de dimitir "le honra", Tampoco se arrepiente de haberle hecho presidente: "No me arrepiento (...) y no voy a renunciar a él", ha añadido la líder del PSPV-PSOE. Ángel "cumplía todos los requisitos para ostentar la presidencia", asegura y aclara que se trata de un cargo "honorífico" y que no se va a cubrir "por ahora".

Morant asegura que ha mantenido "muchas conversaciones" con el excomisionado, y que tiene que respetar su decisión de llevar su defensa desde el ámbito privado mientras afirma que no va a entrar en detalles respecto a su título.

Dimisión del comisionado para la reconstrucción de la Dana

El comisionado para la reconstrucción tras la Dana del 29 de octubre, José María Ángel, ha presentado su dimisión irrevocable tras la polémica sobre su titulación "falsificada". En el escrito dirigido al ministro de Política Territorial, insiste en que "jamás" ha falsificado ningún documento.

Destaca que, tras más de 40 años dedicando su vida al servicio público, se trata de una vocación que se construye "día a día con los pies en la calle y la mirada puesta en las personas, en sus problemas, en sus derechos, en su dignidad". Por ello, "frente al ruido", prefiere estar "con la conciencia tranquila y la memoria de una vida entregada al bien común".

