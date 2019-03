Un perito de Hacienda compara la actuación de Pantoja con la de los narcotraficantes

Uno de los funcionarios de la Agencia Tributaria que investigó la situación patrimonial de la cantante Isabel Pantoja, acusada de blanquear dinero de su expareja y exalcalde de Marbella (Málaga), Julián Muñoz, ha asegurado que se produjeron ingresos fraccionados en cuentas de la artista por "el importe necesario para no tener que identificar a quien los hacía", un comportamiento financiero propio del blanqueo de capitales, "efectuado por ejemplo por traficantes de drogas".

En su declaración en el juicio que se sigue en la Sección Segunda de la Audiencia de Málaga contra Pantoja, Muñoz, Maite Zaldívar y otros siete acusados, este perito ha explicado que en una de las cuentas en la que sólo estaba autorizada la cantante "nunca se había realizado un ingreso en efectivo" desde que se abrió en julio de 2002, pero ocho meses después, ya en 2003, se vio "una corriente de 10 ingresos con carácter cuasi diario de 3.000 euros cada uno".

"Esto es smurfing, fraccionamiento", ha asegurado el experto tributario, quien ha añadido que se trata de una práctica que "he visto en otros procedimientos de blanqueo de capitales, efectuado por ejemplo por traficantes de drogas". Además, ha apuntado que "no existe un flujo de reintegro, ni de talón ni de cobros por ventanilla que permita estos ingresos en efectivo ni en las cuentas de doña María Isabel Pantoja ni sus sociedades".

El funcionario de Hacienda y la defensa de la cantante han discrepado sobre los ingresos en efectivo antes de que la tonadillera comenzara la relación con Muñoz, por ejemplo en 1999, aunque sí han estado de acuerdo en que Pantoja no tiene cuentas en el extranjero ni aparece como titular junto con el exalcalde. El perito ha insistido en que existe "confusión patrimonial" en cuanto a la artista porque se trasvasan fondos entre las cuentas "sin justificación".

"A partir del año 2003 cambió el patrón de comportamiento y había un efectivo superior incluso a lo facturado que se ingresaba en las cuentas bancarias y había ingresos en efectivo que no se habían producido con anterioridad ni con esa regularidad ni con esa cuantía concreta y específica y por tanto eran operaciones anómalas por inconsistentes y por inusuales", ha resumido el funcionario, contestando a preguntas de la defensa de la cantante.

Otro cambio en el patrón de comportamiento se vio, según ha manifestado el experto tributario, en las declaraciones de la renta, que hasta 2002, inclusive, son "fiables, consistentes, con muy pequeñas desviaciones y las que hay, razonables"; mientras que "a partir de 2003 es un caos", ya que las empresas que compraron el apartamento en el hotel Guadalpín y la casa en la urbanización La Pera no declararon estas operaciones hasta más tarde.

En este sentido, el funcionario de la AEAT ha explicado que la sociedad que adquirió el apartamento no lo declaró hasta dos años más tarde "una vez que estaba detenido Julián Muñoz" y en el caso de la casa llamada 'Mi gitana', ocurrió igual, la declaración fue dos ejercicios fiscales después. Ha considerado que es "el mismo patrón a partir de tener relación con el señor Muñoz, antes lo declaraba todo todos los años".

En esta sesión, han prestado declaración también otro funcionario de la Agencia Tributaria junto a dos peritos de parte que han analizado los trasvases de fondos a Suiza que se atribuyen a la exmujer de Muñoz y a su hermano realizados a través de una sucursal bancaria cuyo director está también acusado. Este experto ha incidido en que se fraccionaron ingresos para "evitar el cumplimiento de la norma", que obliga a identificar a quien hace esos ingresos.

Ha señalado que no se sabe quién hizo esos ingresos "porque el director de la sucursal decidió no cumplir con la norma, fraccionarlos y simular la existencia de tres operaciones, cuando en realidad hay dos". "Esto pone de manifiesto que conoce perfectamente la norma porque la elude", ha apuntado, mientras los peritos de la defensa han disentido, al reiterar que el acusado "no tenía ni idea de blanqueo de capitales".