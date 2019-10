Pedro Sánchez, sobre su visita al hospital en Barcelona: "No me recibió ni la dirección"

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, recordó su visita a Barcelona y al hospital Sant Pau, para estar con algunos policías heridos en los disturbios, como un momento triste. En una entrevista con Antonio Ferreras en “Al rojo vivo” de laSexta, tras ver las imágenes de los abucheos al abandonar el centro sanitario contó que "no me recibió ni la dirección del hospital público. Sentí vergüenza y tristeza de que unos funcionarios públicos no fueran capaces de recibir al presidente del Gobierno con las condiciones y el respeto que se merece. Imagino que habrán tenido órdenes de la Generalitat para no ser recibido: sentí tristeza, pero un enorme orgullo por la Policía Nacional”.

Aseguró Sánchez que contó que “me metí en una sala pequeñita con la mujer del policía nacional, que afortunadamente se esta recuperando. No han recibido ni una llamada de las instituciones políticas catalanas".