Pedro Sánchez asegura que la coalición no se romperá, pero deplora los efectos del 'solo sí es sí': "Lo lamento"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha manifestado este viernes en una reunión extraordinaria del Consejo Europeo el respaldo a todos los ministro del Gobierno de coalición, también a la ministra de Igualdad, Irene Montero, a pesar de la polémica por la reforma de la ley del 'sólo sí es sí'.

También ha lamentado la situación que se está viviendo con las rebajas de penas a delincuentes sexuales: "Yo lamento esta situación. La lamento. Y creo que a las víctimas no solo hay que trasladarle esa solidaridad con la palabra. Y lo hacemos. Y yo lo hago en primera persona. Lamentamos profundamente esta situación. En segundo lugar, tenemos que hacerlo con hechos", manifestaba el líder socialista.

También ha querido dejar claro que el Gobierno "continúa" y descarta una ruptura entre los socios gubernamentales.

"Todos los ministros y ministras cuentan con mi confianza, también la ministra de Igualdad. Sobre la ruptura o no ruptura -del Gobierno de coalición- ya le digo que no, no se contempla. Al contrario, el Gobierno de coalición continua", decía tajante Pedro Sánchez a la pregunta en rueda de prensa en Bruselas sobre la posibilidad de una ruptura.

A su juicio, lo que hay que hacer ahora es revisar una "cuestión técnica" que permita resolver la rebaja de penas.

Sánchez no comparte instalar vallas en la frontera de la UE

Otro tema al que se ha referido el presidente del Ejecutivo, es sobre la cuestión de poner vallas en las fronteras exteriores de la Unión Europea (UE) planteada por varios países europeos, como Austria y otros países, sobre todo del este.

La cuestión migratoria fue uno de los tres asuntos que, junto a la situación de Ucrania y el impulso de la competitividad de la UE se trató en el Consejo Europeo extraordinario.