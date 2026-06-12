El juez Pedraz cita a declarar como investigado a Jacobo Teijelo, abogado de Cerdán, el 25 de junio

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado a declarar como investigado a Jacobo Teijelo, abogado del exdirigente socialista Santos Cerdán, el próximo 25 de junio a las 10:00 horas.

Teijelo tendrá que declarar en la investigación sobre la presunta trama dirigida por Cerdán y coordinada por la exmilitante socialista Leire Díez para desestabilizar procedimientos judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno.

En una providencia, Pedraz da por recibida una información solicitada a la Fiscalía General del Estado (FGE) respecto a reuniones mantenidas con miembros de la presunta trama.

Teijelo es el abogado que contrató Cerdán tras su imputación en el denominado caso Koldo. Por el momento, el magistrado no lo integra en la presunta organización para desbaratar las causas judiciales contra el PSOE o el Gobierno, pero cree que coadyuvó a los intereses de la trama. En concreto, piensa que fue designado como "responsable" de las actividades del área de "hidrocarburos" y que, presuntamente, recibió al menos 125.000 euros provenientes del PSOE.

Conversaciones entre Teijelo y Leire Díez

En el sumario del caso, aparecen varias conversaciones entre Teijelo y Leire Díez. Precisamente, muchas de esas conversaciones hablan de causas judiciales.

Además, este abogado fue quien, junto a la exmilitante, se reunió en marzo y en abril de 2025 con quien era mano derecha del ex fiscal general del Estado, Diego Villafañe.

La Fiscalía General del Estado informó al juez Pedraz de dos reuniones, una el 6 de marzo de 2025, y otra entre finales de marzo y principios de abril, en las que Leire fue presentada como "una compañera de despacho", tuvo "una intervención menor" y se supo de su identidad posteriormente por los medios de comunicación.

Según la Fiscalía, sobre estos encuentros se informó "a posteriori" al entonces fiscal general y ni Villafañe ni la fiscal Belén López, que estuvo en una de las reuniones, recibieron "indicación alguna" de Álvaro García Ortiz.

Además de Teijelo, en esta causa están investigados otros dos abogados que han ejercido la defensa en el caso Koldo: Ismael Oliver, que representó al exasesor ministerial Koldo García, y Leticia de la Hoz, que le cogió el testigo y es la que actualmente le defiende. El juez Pedraz también investiga en este procedimiento a Santos Cerdán, a quien otorga un "rol superior" en la supuesta trama, a Leire Díez, que coordinaría las actividades, y al exvicepresidente andaluz y exdirigente socialista Gaspar Zarrías, que habría servido como "vehículo" para abonar a Díez con cargo a fondos del PSOE.

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