El Gobierno carga contra Mariano Rajoy mientras el PP defiende que la Kitchen es algo del pasado

La agenda judicial está marcando la actualidad política de las últimas semanas. Por un lado, en la Audiencia Nacional se está juzgando la operación Kitchen que afecta a la cúpula del ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Por otro, el caso mascarillas en el Tribunal Supremo, por el que están sentados en el banquillo el exministro socialista de Fomento, José Luis Ábalos, y su exasesor, Koldo García.

Gobierno y oposición llevan semanas reprochándose mutuamente la corrupción que ha afectado a sus partidos. Hoy en el juicio de la operación Kitchen, ha sido el turno de Rajoy que ha declarado como testigo en la causa por la presunta operación de espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas, que se llevó a cabo durante su gobierno.

En el PSOE han cargado hoy contra el expresidente. "Como jurista me parece absolutamente sorprendente, por no decir inaceptable, que el señor Rajoy no se haya sentado en el banquillo, ni en la Gürtel, ni en la Kitchen”, ha criticado el ministro de Transportes, Óscar Puente. “Con la cuarta parte de la cuarta parte de la cuarta parte seguro que a Pedro Sánchez le hubieran sentado en el banquillo", ha añadido.

Rajoy ha negado hoy ante el juez la existencia de una "operación política" para extraer información sensible a Bárcenas. Unas declaraciones que cuestionan los socialistas. "No solamente conocía esa operación, sino que estaba dando instrucciones para ello. Es muy grave", ha reprochado el ministro para la Transformación Digital, Óscar López.

En la misma línea se ha pronunciado el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López. "El PP era toda una estructura para la corrupción y utilizaban el propio Estado para intentar tapar esa corrupción. Es lo más perverso en democracia que puede haber", ha insistido el portavoz.

La dirección del PP defiende a Rajoy

La actual dirección del PP ha salido en defensa del expresidente del Gobierno. "El tiempo y la justicia van a dar la razón al presidente Rajoy", ha asegurado el vicesecretario de la formación, Elías Bendodo.

En Génova intentan hoy desviar el foco a los casos que afectan al PSOE. "Pasó hace muchísimos años, pero lo que sí que vemos de mucha actualidad es que el sanchismo está sentado en el banquillo", ha zanjado Bendodo en referencia a la causa de la mujer y el hermano de Pedro Sánchez.

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