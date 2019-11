Paula Echevarría, entre los famosos que han ido a votar estas elecciones generales 2019

Este domingo 10 de noviembre se celebran las elecciones generales 2019, las cuartas en cuatro años. Miles de personas están llamadas a las urnas para ejercer su derecho, entre estas se encuentran cientos de personajes famosos en nuestro país.

Algunos votaron por correo porque sabían que no se iban a encontrar cerca de su colegio electoral, otros se han animado a votar físicamente y han invitado a los españoles a salir y votar.

Una de las más madrugadoras ha sido Eugenia Silva, la modelo ha ejercido su derecho y ha acompañado su puesto un claro mensaje junto a su foto: "Vota".

La actriz Itziar Castro ha publicado un 'selfie' en su cuenta de Instagram acompañado del siguiente texto: "Pues ya he votado por las que no están y por las que vendrán. Por mi padre y los de su generación que vivieron una guerra injusta, para no volver ahí".

Paula Echevarría también ha querido compartir con sus seguidores que ha acudido a las urnas. Con una fotografía en la que se ven dos papeletas, la actriz ha pedido a sus seguidores que voten. La actriz Sara Salamó ha acudido votar con su hijo en brazos. En una tierna fotografía en blanco y negro la actriz sostiene dos papeletas en una mano y a su hijo en la otra.