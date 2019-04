Patxi López, Armengol e Iceta defienden mantener los puentes entre PSOE y PSC

Antes de que Miquel Iceta viaje este lunes a Madrid para reunirse con el presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, con quien deberá analizar las relaciones entre ambos partidos, López y Armengol se han desmarcado de las voces que sugieren romper con el PSC después de que desacatara la decisión de abstenerse en la investidura de Mariano Rajoy y se mantuviese en el 'no'.

En una mesa redonda para abordar la reforma federal en España, en el marco de la II Convención Federalista organizada por la Fundación Rafael Campalans, vinculada al PSC, López ha asegurado: "No entiendo el PSOE sin el PSC. Deberíamos trabajar todos en esa dirección.

No me parece lógico que defendamos un modelo de país que luego no queremos aplicar dentro de nuestra vida orgánica". Cuando uno de los asistentes le ha preguntado si no habría que "federalizar" el PSOE, López ha contestado: "Lo somos en la nomenclatura, pero quizá hemos de avanzar algo más en eso".

Aún más contundente ha sonado la presidenta balear, la socialista Francina Armengol, que ha alertado al PSOE de que sería "un error profundo" romper con el PSC. Armengol ha constatado que el PSOE se encuentra en una "situación absolutamente interina", con una gestora que "está decidiendo cuestiones que no le tocan" y que "la única cosa que tiene que hacer" es "convocar el congreso ordinario de la forma más rápida posible".

"Ya no hay ninguna excusa para no convocar el congreso ordinario", ha dicho Armengol, que ha reclamado que "el militante tenga la palabra de una vez por todas en el PSOE". Armengol ha dicho compartir el "diagnóstico" expuesto por Iceta en un artículo, en el que alerta al PSOE de que si "dejase de lado" a los socialistas catalanes estaría ofreciendo un "gran triunfo" a los independentistas.

Iceta llama a los socialistas a no ser "prisioneros de una dinámica negativa y de confrontación" en la que se han visto sumidos en los últimos meses, de manera que tienen dos opciones: seguir profundizando en su "división" y en la "senda del fracaso" o comenzar a restaurar su "cohesión y unidad internas".

"Dejarnos de lado, alejarnos de la posibilidad de compartir el proyecto colectivo del socialismo español, sería un gran triunfo del imaginario independentista que tanto daño está haciendo a la relación entre Cataluña y el resto de España", ha reflexionado Iceta.

"Sobre todo si la razón es haber optado por votar en contra de la investidura de los que con su inmovilismo, su cerrazón y su torpeza han avivado hasta el límite la tensión territorial, errores cuyos principales perjudicados somos los catalanes que no queremos romper con el resto de España", argumenta.

Ya en la clausura de la II Convención Federalista, Iceta se ha dirigido al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para advertirle de que "no tiene derecho a dejar a los catalanes sin voz allí donde se discuten los problemas", de manera que lo ha instado a acudir a la cumbre de presidentes autonómicos que prevé convocar el Gobierno de Mariano Rajoy para abordar la reforma del sistema de financiación.

Por su parte, el exvicepresidente de la Comisión Europea y exlíder del PSOE, Joaquín Almunia, ha alertado de que el instrumento del referéndum puede convertirse a veces en un "regalo" para los "populismos" y la "demagogia". Los referendos, ha dicho, "son necesarios" para aprobar una Constitución o un Estatuto de Autonomía, "pero un referéndum sobre por dónde va soplar el viento mañana, no".