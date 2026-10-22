Debate elecciones
Atresmedia mantiene su oferta de celebrar un cara a cara y un debate a cuatro para las elecciones del 29N
Mientras PSOE y PP discrepan sobre dónde celebrar los encuentros, Atresmedia reafirma su propuesta de organizar ambos debates electorales.
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Se acercan las elecciones y los partidos van perfilando estrategias y contestando a las ofertas de los debates, entre ellos a los de Atresmedia.
El PSOE ha trasladado hoy su intención de celebrar un debate en RTVE y un cara a cara en la televisión privada. El PP está dispuesto a participar en un cara a cara y mantiene su compromiso de celebrar un debate a cuatro en Atresmedia, pero rechaza que el debate a cuatro tenga lugar en la televisión pública. Vox, por su parte, matiene su compromiso de debatir en esta casa y está abierto también a hacerlo en otros medios.
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Atresmedia mantiene su oferta de organizar ambos encuentros: un cara a cara y un debate a cuatro entre los principales partidos.
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