Sindicatos policiales denuncian la permisividad del Gobierno tras las protestas violentas en Coruña y Avilés contra Abascal

Los principales sindicatos de la Policía Nacional han denunciado este jueves la permisividad del Gobierno tras las protestas violentas y disturbios que se vivieron en la víspera en A Coruña y Avilés, como consecuencia de dos actos del líder de Vox, Santiago Abascal. Estas manifestaciones, convocadas "contra el fascismo y la violencia policial" han desembocado en barricadas, contenedores quemados, calles cortadas, varios agentes heridos y detenidos.

Según Laura García, portavoz de Jupol, "aún no ha salido" ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a "condenar estos actos violentos contra la Policía Nacional". A su juicio, estos "discursos buenistas" que no condenan la violencia provoca que "ardan las calles y se divida a la sociedad".

Por su parte, la portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Ana Alarcón, ha denunciado en Espejo Público que la Delegación del Gobierno en Galicia asumió que "no había riesgo suficiente" y "no estableció medidas para evitar esa confrontación".

"Había personas vestidas de negro. Y cuando esas personas ocultan el rostro, no van a hacer nada bueno. Por tanto vamos a exigir responsabilidades y vamos a pedir que se nos informe de la evaluación de riesgo. Al final quien paga el pato son los compañeros", ha apostillado.

Bronca política por las "condenas" a la violencia

Los incidentes registrados tras los actos de Vox en A Coruña y Avilés han abierto, además, un nuevo frente político, con condenas a la violencia y acusaciones cruzadas entre el Gobierno, el PP y la formación de Santiago Abascal. El líder de Vox ha cargado contra el Gobierno y ha denunciado una "violencia organizada desde la Moncloa".

El Gobierno se defiende de cualquier acusación de permisividad e insiste en la condena a lo ocurrido, aunque amplían sus críticas al conjunto de la violencia política y a lo que consideran condenas selectivas según quién sea el afectado. El delegado del Gobierno en Galicia ha calificado los hechos de "inadmisibles", mientras que desde el Ejecutivo central, varios ministros han rechazado los actos violentos.

El ministro Óscar Puente ha subrayado que no apoya "ningún tipo de violencia", la ministra Isabel Rodríguez ha reprochado que "algunos solo defienden las protestas contra el adversario", y en esa misma línea, la ministra Elma Saiz ha apremiado al PP a condenar "los ataques que han recibido las sedes del PSOE".

Por su parte, algunos representantes del Frente Amplio han subido el tono. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha acusado a Vox de "victimizarse", mientras el encargado de Cultura, Ernest Urtasun, ha inistido en que "la extrema derecha está provocando".

"Si la violencia política afecta a la derecha, la izquierda calla"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha escrito en redes sociales que "en democracia, la condena no tiene cabida" y ha trasladado su "apoyo" a los coruñeses y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, según dice, "no se merecen esto". Los populares tienen claro que, ante estas imágenes, no cabe la equidistancia.

Otros dirigentes del partido han cargado contra las declaraciones de la izquierda. "A mí lo que me preocupa es que veo a la izquierda de mi país justificar eso y alentar a la violencia", ha sostenido la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. Borja Sémper, por su parte, ha asegurado que "si la violencia política en las calles afecta a la derecha, la izquierda calla". "Esto no es razonable", ha zanjado.

Desde el partido de Feijóo sitúan además los disturbios en el contexto de la confrontación política y acusan a Pedro Sánchez de recurrir a la tensión en la calle por desesperación, en lo que consideran los últimos coletazos de su etapa al frente del Gobierno.