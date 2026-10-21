El Tribunal Constitucional decide hoy si admite o no el recurso del Defensor del Pueblo contra la suspensión de la ley de nietos

Día importante de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. El Pleno del Tribunal Constitucional decide sobre la admisión a trámite, o no, del recurso del Defensor del Pueblo contra la resolución del Supremo de suspender el derecho al voto a los nacionalizados por la conocida como 'ley de nietos'. Al recurso del Defensor del Pueblo se ha sumado un ciudadano particular afectado por la suspensión cautelar.

Un informe de los letrados del Tribunal Constitucional considera "prematuro" que el alto tribunal admita el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo. De acuerdo con los datos de la Abogacía del Estado, un total de 163.020 nacionalizados en virtud de la citada ley han sido incorporados al censo. Si se cumple lo dictado por el Supremo solo quienes puedan demostrar documentalmente que descienden de exiliados podrán ejercer su derecho de voto el próximo 29 de noviembre.

Se ha creado una plataforma diplomática específica para volcar los datos a la Oficina del Censo Electoral de quienes fueron nacionalizados antes de 2025, cuando comenzó a funcionar el DICIREG. Desde entonces, fueron inscritas unas 70.000 personas, cuya información ya está a disposición de la Oficina del Censo. Según explicó Albares es un proceso que hay que hacer a mano, cotejando la documentación presentada por los solicitantes para poder optar a la nacionalidad en virtud de la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática. Un total de 48 oficinas consulares repartidas en todo el mundo han completado ya total o parcialmente este proceso, pero Exteriores ha reconocido que será "muy difícil" que los consulados puedan hacer las comprobaciones a tiempo.

El cónsul en Rosario (Argentina), "organizó a todo su equipo para trabajar incluso el pasado fin de semana", lo que provocó que algunos empleados durmieran incluso en su puesto de trabajo. Tenía que procesar 50.000 nacionalizaciones y ha conseguido completar el procedimiento gracias a este esfuerzo.

Envío de la documentación

La Junta Electoral Central (JEC) acordó enviar la documentación electoral a todos los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes, avisando eso sí de que no todos podrán ejercer el derecho al voto. El objetivo es, según han defendido, que la documentación necesaria para votar llegue a todos los que no estén afectados por el auto del Supremo. Tras esta decisión el Supremo dio un plazo de 24 horas, que se cumple hoy a las 15:00 horas, para que las partes personadas presenten alegaciones a la decisión de la Junta Electoral Central.

Las partes emplazadas a que formulan alegaciones son la Abogacía General del Estado, Fiscalía, y los partidos políticos Vox e Iustitia Europa.

Se abre el plazo para presentar las listas

Esta decisión del Constitucional coincidirá en el tiempo con el inicio del plazo para presentar las candidaturas para la próxima cita con las urnas. Partidos y coaliciones pueden desde hoy presentar ante las juntas electorales provinciales sus candidaturas al Congreso y al Senado, el plazo se cierra el próximo lunes, 26 de octubre.

Es previsible que todos apuren el plazo para presentar las candidaturas completas y desvelar el orden de todas sus papeletas. Los socialistas siguen negociando con el Frente Amplio la composición de las listas al Senado tras el pacto alcanzado para concurrir en coalición bajo el nombre de 'Senado de Progreso', aunque ya han avanzado que encabezarán todas las listas conjuntas. Por su parte, el PP y Vox han confirmado que también mantienen conversaciones para buscar una fórmula que impida que la Cámara Alta acabe controlada por la izquierda.

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