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Esperanza Aguirre niega cualquier conocimiento de la trama Lezo: "Yo dimití porque, a diferencia de los sanchistas, asumí mi responsabilidad"

Hoy ha declarado en la Audiencia Nacional como testigo en el juicio a su exnúmero 2 y antiguo presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

Esperanza Aguirre

Sobre la trama Lezo, Esperanza Aguirre niega cualquier conocimiento de ella | Europa Press

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Pedro Callejas
Pedro Callejas
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La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se ha desmarcado hoy de la trama Lezo ante el tribunal que juzga este caso en la Audiencia Nacional. Aguirre dice que nunca tuvo conocimiento de los dos contratos del Canal Isabel II vinculados a una cancha de golf que, presuntamente, beneficiaron a familiares del que fuera su número 2 y luego también presidente madrileño, Ignacio González. Él es uno de los principales acusados en el juicio.

Aguirre sí reconoce que la idea de construir una cancha de golf fue suya, tras un viaje a Tokio, donde "había dentro de la ciudad muchos lugares con cancha de prácticas". Pero insiste en que luego no participó y se desmarca de la adjudicación de los contratos.

"Aunque el Canal era propiedad de la Comunidad de Madrid, la gestión la llevaba el Consejo de Administración". Ante los medios de comunicación congregados a las puertas de la Audiencia Nacional, en su sede de San Fernando de Henares, la expresidenta madrileña ha vuelto a desvincularse. "¿Cómo iba a saber yo eso?"

Aguirre ha mostrado públicamente su decepción con Ignacio González, el que fuera su hombre de confianza en el gobierno madrileño y posteriormente presidente de la Comunidad. "Yo confiaba en él y por eso cuando un juez le detuvo y le mandó a prisión provisional yo dimití porque, a diferencia de los sanchistas, asumí mi responsabilidad política", asegura.

Dice además que nunca supo quién estaba detrás de la empresa vinculada a la trama o que se estaba beneficiando a familiares de González. "Por la prensa hoy en día veinte años después sé qué es lo que es pero entonces no". Aún así ha defendido su presunción de inocencia mientras no sea condenado.

Fiscalía solicita seis años de prisión para Ignacio González, su hermano, su cuñado y otros dos acusados. La adjudicación, según el escrito del Ministerio Público, superaba los 40 millones.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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