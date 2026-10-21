Ayuso y Milei abordan el panorama político en Madrid: "Siempre será su casa"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha reunido este miércoles por la tarde con el presidente de Argentina, Javier Milei, en las dependencias de la Sala Canal de Isabel II en el marco de su visita a España durante esta semana. Se trata de la segunda reunión en la capital de Ayuso y Milei tras la concesión de la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid en junio de 2024. La dirigente autonómica le ha trasladado que Madrid "es y siempre será su casa".

"Es una enorme alegría dar la bienvenida en Madrid a Javier Milei, presidente de Argentina. Sentimos un profundo afecto por esta nación hermana y deseamos de corazón que recupere el camino de la prosperidad tras tantos años de decadencia y pobreza", ha señalado la mandataria madrileña a través de sus redes sociales, donde ha subrayado que sus éxitos serán también los de Madrid.

Un repaso al panorama político internacional

Desde el Gobierno regional señalan que durante el encuentro ambos dirigentes han hecho un repaso del panorama político internacional y han abordado la situación interna de Argentina y España, la problemática de Ceuta por la llegada de miles de migrantes, así como el papel de las clases medias y "el peligro de su deterioro".

Durante el encuentro, también han abordado las consecuencias que podría tener la aplicación de la 'ley de nietos' en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, después de que el Tribunal Supremo haya dictaminado que más de 163.000 nuevos nacionalizados en el Censo Electoral de Residentes Ausentes no pueden votar en estos comicios.

Milei invita a Diaz Ayuso a visitar Argentina

Además, se ha conocido que Milei ha invitado a la jefa del Ejecutivo regional a visitar el país argentino. Por su parte, la presidenta le ha pedido que acuda a la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebrará a principios de noviembre en Madrid

Abascal y Milei hablan por videollamada

"No hay nada más divertido que patear culos zurdos"

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha hablado con el presidente de Argentina mediante videollamada, al encontrarse inmerso en la precampaña. El mandatario argentino le ha asegurado que "no hay nada más divertido que patear culos zurdos" y que "parece que están muy alterados porque no les gusta escuchar la verdad".

En concreto, Milei se ha reunido en la Fundación Disenso con el secretario general de Vox, Ignacio Garriga; el eurodiputado y presidente de esta fundación, Jorge Frías; y el portavoz del partido en Desregulación, Economía y Energía, José María Figaredo. La idea inicial era que Abascal estuviera presente durante este encuentro, pero finalmente se encontraba en A Coruña y por la tarde tenía previsto un acto en Avilés. Es el motivo por el que han hablado por videollamada.

En un vídeo difundido por la Oficina del presidente argentino, se ve cómo Milei bromea con que los periodistas dicen que el líder de Vox no le quieren más, ya que durante su visita a Madrid se le ha preguntado sobre si esta no reunión con Abascal tenía algún otro motivo que la incompatibilidad de agendas. "Qué lindo verte", le dijo Milei y Abascal le explicó que estaba en una furgoneta viajando por el norte de España. "Lo que quieren es que no viaje, lo que quieren es tenerme encerrado en Madrid. Me habría encantado verte, pero en otra ocasión. Te agradezco mucho todo, tu discurso de hoy también", señaló el líder de Vox.

Abascal hizo referencia al discurso de Milei en el desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en el que descalificó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le llamó "dictador" y "liberticida". El presidente de Argentina afirmó estar "muy contento" y le dijo que "si no nos vemos en esta nos vemos en otra".