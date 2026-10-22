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Felipe González vuelve a arremeter contra Pedro Sánchez y avanza que votará en blanco: "Explica lo que siento"

El expresidente señala la falta de Presupuestos como el error más grave del PSOE.

Felipe González

Felipe González vuelve a arremeter contra Pedro Sánchez y avanza que votará en blanco: "Explica lo que siento" | EFE

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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El expresidente del Gobierno Felipe González ha vuelto a arremeter contra Pedro Sánchez y ha anunciado que votará en blanco en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Además asegura que no se siente representado ni por el PSOE actual ni por el resto de partidos.

"Es un voto que explica lo que siento, la carencia de representación", ha declarado González durante un coloquio empresarial celebrado en Málaga. Para él, no existe "un proyecto de país alternativo" y no le convence la gestión del PSOE, pero tampoco cree que las derechas ofrezcan algo más que la voluntad de "echar a Sánchez".

"Me gustaría, aunque no fuera de mi gusto, ver que hay un proyecto de país alternativo", ha añadido el expresidente socialista, quien ha dejado claro que su voto en blanco no supone renunciar a participar en los comicios.

González se ha mostrado incómodo con la aprobación de los decretos de vivienda a través de la Diputación Permanente, el órgano que representa a las Cortes cuando estas están disueltas. Ha asegurado que esa decisión le "abochorna" y la ha calificado de "antidemocrática" porque "no respeta las reglas del juego".

Descontento con el PSOE

Manifiesta que a "algunas veces la gente dice 'eres muy crítico con Pedro Sánchez'", pero reitera que "no es verdad", recordando "digo lo mismo que él decía cuando Rajoy era presidente, lo que pasa es que yo digo lo mismo y él dice lo contrario".

El expresidente también ha reconocido su malestar con la gestión del PSOE, al que atribuye "errores". A su juicio el más grave es que España lleve cuatro años sin Presupuestos Generales del Estado.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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