Los partidos firmantes del Pacto antiyihadista más Podemos destacan la "unidad" frente a los atentados

Todos los partidos firmantes más Podemos, en condición de observador, han remarcado la "unidad" política que se desprende del Pacto antiyihadista y el apoyo al Gobierno en funciones y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra este tipo de terrorismo.

Así lo han manifestado los portavoces de los nueve partidos adheridos al Pacto y el representante de Podemos, Rafael Mayoral, quien, a pesar atentados como los cometidos en Bruselas del contenido del acuerdo, ha recalcado su "lealtad" con el mismo, con el Gobierno y con las Fuerzas de Seguridad.

El portavoz del grupo popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha hecho hincapié en la importancia de estar "unidos" cuando se producen unos atentados como los cometidos en Bruselas, y por ello, ha opinado que "los terroristas tienen que saber" que no van a poder derrotar a los demócratas.

Además de valorar el trabajo de los agentes de seguridad del Estado, puesto que han logrado la detención de 116 terroristas que "se preparaban para perpetrar atentados" en España, ha subrayado la importancia de los servicios de inteligencia y de los trabajos de las Fuerzas Armadas en el exterior.

En esta línea de recalcar la relevancia del Pacto antiyihadista, ha considerado que "ya no valen excusas" para que los partidos que aún no han suscrito el texto, decidan unirse, en referencia a Podemos y a otras fuerzas nacionalistas. También ha tildado de "peregrinas" las críticas del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, al jefe del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, por, a su juicio, no haber alterado su agenda.

Pero lo destacado para el portavoz del PP es la unidad y la la lealtad demostrada por los partidos firmantes, que son nueve: aparte del PP, están PSOE, Ciudadanos, Unió, UPyD, Foro Asturias, Partido Aragonesista, UPN y Coalición Canaria, cuya diputada Ana Oramas ha excusado su asistencia por problemas de vuelo desde las islas.

Meritxell Batet, en representación del PSOE, ha agradecido la "rápida y ágil" respuesta del Gobierno para convocar la reunión del Pacto, y tras condenar los atentados, ha elogiado el hacer de las Fuerzas de Seguridad del Estado por "mantener a las sociedades europeas en protección para que se sientan menos amenazadas".

A su juicio, resulta fundamental la coordinación y la "actuación conjunta" de los Estados miembros de la UE, especialmente en campos como las líneas de financiación de los terroristas o de aprovisionamiento de armas. "El Pacto es un instrumento esencial para ganar esta batalla de fondo que está detrás de cualquier atentado, pues es un mensaje claro de unidad y de que nada doblegará" a los demócratas, ha añadido Batet.

Ciudadanos, a través de su vicesecretario general, José Manuel Villegas, ha incidido en dicho mensaje y en la necesaria coordinación de todos los agentes y ámbitos de la lucha antiterrorista. El dirigente de UPyD ha ido más allá al proponer en la reunión el impulso de una directiva europea de protección a las víctimas del terrorismo, algo en lo que España es "un ejemplo" y puede ejercer de "referente" para toda Europa.

Foro Asturias, UPN, Partido Aragonesista y Unió han coincidido en realzar su compromiso con el Pacto, aunque el representante de la formación catalana, Ramón Espadaler, ha valorado la presencia en las reuniones técnicas previas de miembros de los Mossos y de la Ertzaintza.