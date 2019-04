Rajoy: "Nuestro país no regateará en dedicación e inteligencia en la lucha contra el terrorismo"

TRAS LOS ATENTADOS EN BRUSELAS

Mariano Rajoy ha reiterado sus condolencias a las víctimas y las familias de los atentados en Bruselas y ha deseado la "pronta recuperación" a los heridos. "No hay religión que ampare ese fanatismo radical", ha señalado el presidente en funciones. Además, ha subrayado que "la lucha contra el terrorismo nos exige perseverancia, dedicación e inteligencia y nuestro país no regateará en esta labor", aunque "la seguridad absoluta es un concepto que no existe".